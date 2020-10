Eine Plattform für Thüringer Künstler

Die blutroten, großformatigen Bilder von Gerd Mackensen fallen dem Betrachter sofort ins Auge. Gegenüber schaut eine Gans frech aus der Leinwand, huldigt ein Akt der Schönheit des menschlichen Körpers. Auch die neueste Ausstellung in der Kunsthalle Arnstadt wird wieder eine große Bandbreite an Kunstgenres zeigen und damit zeitgenössischen Thüringer Künstlern eine Plattform bieten.

Clivia Bauer, Sybille Suchy, Jost Heyder, Gerd Mackensen und Johannes Gräbner hat Dorsten Klauke, künstlerischer Leiter der Kunsthalle, für den neuen Herbstsalon zusammen getrommelt. Ziemlich kurzfristig, wie Klauke sagt: „Wir dachten, es ist an der Zeit, endlich wieder etwas zu machen. Also zeigen wir jetzt unsere neuesten Werke.“ So ist zumindest der Plan. Mittlerweile schwingt die Sorge mit, „dass wir zwar Samstag eröffnen können, aber nächste Woche wieder schließen müssen.“

Massive Probleme wegen Corona in der Kunstbranche

Seit März war die Kunsthalle geschlossen, damals musste der letzte Wintersalon vorzeitig abgebrochen werden. Für den Kunstverein Arnstadt als Träger der Kunsthalle heißt das: „Wir haben seitdem keine Einnahmen mehr“, so Klauke, dessen Sorge auch seinen Künstlerkollegen gilt. „Wer keine Galeristen hat, die einen vertreten, der hatte die letzten Monate massive Probleme.“ Diese würden sich noch verschärfen, sollte die für den 6. bis 8. November geplante „arthuer“, die 12. Thüringer Kunstmesse, abgesagt werden müssen.

Läuft alles nach Plan, dann wird der Herbstsalon in der Kunsthalle bis zum Jahresende Besucher empfangen. Das Hygienekonzept steht, betont Dorsten Klauke. „Wir haben hier 4000 Quadratmeter, das heißt es dürfen 100 Leute rein.“ Erfahrungsgemäß kämen aber nicht „mehr als 20 auf einmal. Und zur Vernissage so 70 bis 80.“

Mit den Salons zeitgenössischer Thüringer Künstler knüpft die Kunsthalle an die Salonmalerei, wie es sie zu Zeiten Ludwig XV. gab, an. „Im Salon Carré des Louvre in Paris fanden jährlich Kunstausstellungen statt“, erklärt Klauke. Er selbst wird vor allem Tierporträts zur Ausstellung beisteuern. Esel, Gänse, Hühner und Stiere. Letztere unter anderem mit Öl auf schwarzer Leinwand gemalt. „Man muss Tieren auf Augenhöhe begegnen. Nur so kann man ihre Persönlichkeit wirklich einfangen“, erklärt Dorsten Klauke und ergänzt: „Ich male sehr gern Tiere. Sie faszinieren mich.“ Darüber hinaus gibt es einen Akt und Landschaften zu sehen.

Gerd Mackensen bleibt gewohnt abstrakt

Seine Mitaussteller sind in Arnstadt keine Unbekannten, haben schon öfters in der Kunsthalle ausgestellt. Auch Clivia Bauer wird Tierporträts ausstellen, weniger tierisch, mehr vermenschlicht. Fast wie Fotografien wirken auch ihre menschlichen Porträts. Seit einigen Jahren hat die gebürtige Kölnerin ihre Zelte in Arnstadt aufgeschlagen. Auch wenn ihre Bilder wie Porträts realer Personen wirken, sind sie doch der Fantasie entsprungen. Jost Heyder und Gerd Mackensen zählen beide zweifelsohne zu den bedeutendsten Thüringer Künstlern der Gegenwart. Ersterer zeigt Figürliches, Akte, im sofort den Blick einfangenden Großformat ebenso wie im eher versteckt wirkenden Kleinen.

Gerd Mackensen, der im vergangenen Jahr seinen 70. Geburtstag feierte, bleibt mit seinem roten Landschaften gewohnt abstrakt. Der gebürtige Nordhäuser und heutige Sondershäuser Gerd Mackensen, kann durchaus als das Chamäleon unter den zeitgenössischen Thüringer Künstlern bezeichnet werden. Immer wieder wandelt er sich in seiner Art zu malen. Und da er den Anspruch hat, kein Werk in einer Ausstellung zu zeigen, das schon zu sehen war, gibt es bei ihm stets Neues zu entdecken.

Johannes Gräbner, Jahrgang 1987, ist der Jüngste unter den ausstellenden Malern und wagt den Spagat zwischen Figürlichem und Abstraktem. Sybilly Suchy wiederum wird feine Zeichnungen, aber auch zwei Skulpturen zeigen.

Der Herbstsalon in der Kunsthalle Arnstadt ist vom 31. Oktober bis zum 31. Dezember zu sehen. Die Vernissage beginnt um 20 Uhr. Es spielt die Band „Experium“.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag und Sonntag, 14 bis 18 Uhr.