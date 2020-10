Die Frau zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Bei einem Unfall zwischen Traßdorf und Branchewinda wurde am Donnerstagabend eine 62-Jährige schwer verletzt. Wie die Polizei am Freitag informierte, sei die Frau mit ihrem Auto offenbar in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und ins Schleudern geraten.

Die Frau zog sich schwere Verletzungen zu und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.