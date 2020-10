Arnstadt . Skurrile Möhre aus einem Garten in Arnstadt

Eine tolle Möhre in Opas Garten geerntet

Immer wieder wachsen eigenartige skurrile Gebilde im Garten. Sei es diese Möhre die Finley im Garten seines Opas in Arnstadt geerntet hat. Auch wurden schon Kartoffeln in Herzform oder Tomaten mit einer kleinen roten Nase geerntet. Wenn auch Sie liebe Leser solche Schönheiten besitzen, schicken Sie einfach ein Foto mit einer kleinen Beschreibung an: arnstadt@thueringer-allgemeine.de