Einladung zu einem gemeinsamen Abend

Cindy Havelberg-Kunze, Ordinierte Gemeindepädagogin im Kirchenkreis Arnstadt-Ilmenau

Noch vor einigen Wochen hörte man bei Gesprächen öfter die Einladung: Wenn der Sommer erst mal da ist und die Lage sich verbessert hat, dann lass uns mal treffen zu einem gemütlichen Beisammensein. Nun steht der Sommer vor der Tür. Und die Einladungen liegen in der Luft.

Ich kann es mir so gut vorstellen: ein lauer Sommerabend, ein liebevoll gedeckter Tisch mit verschiedenen Köstlichkeiten der Region. Es sich einfach schmecken lassen. Man beginnt zu erzählen, was gerade so wichtig ist im eigenen Leben, was einen umtreibt. Sorgen und Ängste haben hier auch ihren Platz. Man hört einander aufmerksam zu oder schweigt mal für eine Weile. Dann werden Anekdoten von früher ausgepackt. Fröhliche und nachdenkliche Momente dürfen ihren Platz haben. Bei manchen Themen geht der Puls schneller, aber alles bleibt respektvoll. Am Ende ein gelungener Abend, alle gehen mit einem Lächeln nach Hause. So ähnlich stelle ich es mir vor und muss daran denken, dass Jesus auch oft mit seinen Freunden und Freundinnen und wildfremden Menschen zusammengesessen und gespeist hat. Ob er ein guter Gastgeber war? Zumindest hat er sich nicht gescheut sie einzuladen: „Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken“ (Mt 11, 28). Viele sind seiner Einladung gefolgt und fanden einen Gastgeber, der ihnen einen besonderen Moment in ihrem Leben schenkte. Egal, ob sie mit Sorgen oder Nöten am Tisch Platz nahmen oder einfach nur in geselliger Runde an der Gemeinschaft teilhaben wollten. Sie waren alle willkommen!

Können wir auch solche Momente und Orte schaffen? Probieren wir es aus und lassen uns überraschen, wer der Einladung folgt, denn der Sommer steht ja erst vor der Tür. Bleiben Sie behütet! Einen gesegneten Sommeranfang!