Eiskunstsportler benötigen Geräte für ganzjähriges Athletiktraining

Die Aktion „Herzensprojekte“ ist ein gemeinsames Projekt zwischen der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau und der Thüringer Allgemeine. Spuren hinterlassen, Gutes tun, sich engagieren und voten: Die Bürger des Ilm-Kreises können sich als Unterstützer, Spender oder Projektstarter einbringen. Als Projektgeber ist der Verein EC Ilmenau, Sektion Eiskunstlauf, mit von der Partie. Die Sportler benötigen 2000 Euro für die Anschaffung von Sportgeräten. Der Fokus liegt dabei auf der Verbesserung der Koordination, der Sprung- und Schnellkraft sowie des Gleichgewichtssinnes, im Speziellen für den Eiskunstlauf.

Bis zu sechs Mal Training in der Woche

Die etwa 60 aktiven des Vereins benötigen Sprunghocker, Matten, Bodenläufer, Sprossenwand und Drehscheibe. Denn aufgrund „fehlender Turnhallenzeiten führen wir unser Athletiktraining ganzjährig in der Eishalle durch“, heißt es in der Projektbeschreibung. Allerdings würden dort eben diese Geräte fehlen, die sich die Aktiven im Rahmen dieser Aktion gerne anschaffen würden. Der Verein biete Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, sich in der Freizeit zu bewegen – bis zu sechs Mal Training pro Woche. Denn viele der Eiskunstläufer beteiligen sich an deutschlandweiten Wettkämpfen und Lehrgängen. „Unser Verein fördert alle Sportler nach ihren besonderen Fähigkeiten.“ Dabei seien die Helfer und Übungsleiter ehrenamtlich tätig und mit „großen zeitlichen Engagement“ aktiv.

Vorbereitungen für „Heiß auf Eis“ laufen schon

Der Verein hofft nun auf das gewünschte Spendengeld in Höhe von 2000 Euro, um die Sportgeräte schnellstmöglich anzuschaffen und einzusetzen. „Sollte das Spendenziel nicht komplett erreicht werden, werden nur Teilanschaffungen möglich sein“, gibt es schon eine Ausweichstrategie.

Die Sektion ist Mitglied des EC Ilmenau, der aus drei Sparten besteht und sich dem Eissport verschrieben hat. Die Eiskunstläufer beteiligen sich seit zwölf Jahren an der Eisweihnacht, die jährlich mit vielen verschiedenen Kinder-, Jugend- und Erwachsenengruppen in der Adventszeit stattfindet. Des Weiteren ist der Verein nunmehr schon zum sechsten Mal Ausrichter des „Heiß auf Eis“-Pokals, mit weit über 200 Teilnehmern aus ganz Deutschland. Der Wettbewerb erstreckt sich über drei Tage und ist vom 20. bis 22. März in Ilmenau. Die Vorbereitungen für das große Event laufen bereits auf Hochtouren. Das bedeutet auch für die Verantwortlichen einen „organisatorisch umfangreichen Aufwand“, den sie aber gerne in Kauf nehmen.

Über die Aktion Herzensprojekte

Die Abstimmung läuft noch bis 8. März, 23.59 Uhr.

Projekte, die am aktuellen Voting teilnehmen, sind mit einer Schleife („Teilnehmer Voting“) versehen, die sich im oberen rechten Bereich über dem Bild befindet.

Abstimmen können alle Personen ab 18 Jahren, die sich als „Spender/Nutzer“ auf der Spendenplattform der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau registrieren beziehungsweise registriert haben.

Für die Nutzung der Spendenplattform gelten die veröffentlichten Nutzungsbedingungen und Datenschutzhinweise.

Jeder registrierte Nutzer kann pro Projekte nur eine Stimme abgeben.

Die Vergabe der ausgelobten Spenden an die Herzensprojekte erfolgt in Abhängigkeit von der jeweiligen Anzahl der erhaltenen Stimmen.

Bei Stimmengleichheit mehrerer Projekte entscheidet das Los.

