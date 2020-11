Auf ein Zuschauerinteresse wie lange nicht stieß am Montagabend die Gemeinderatssitzung des Amtes Wachsenburg. Auf den Besucherplätzen hatten vor allem Eltern Platz genommen, deren Kinder die Tagesstätten in Ichtershausen, Haarhausen, Kirchheim und Holzhausen besuchen.

Träger der Einrichtungen ist die Gemeinde. Für die Dienstleistung, die Kinderbetreuung, werden Gebühren erhoben. Und die wurden seit Jahren nicht angefasst. Im Gegenteil: Die Eltern wurden vor einigen Jahren sogar noch finanziell entlastet, indem die Gemeinde das angebotene Mittagessen nicht mehr in Rechnung stellte, sondern die Kosten dafür aus eigener Kasse zahlte.

Lange Zeit war das kein Problem. Schließlich galt das Amt Wachsenburg als eine der reichsten Kommunen Thüringens. Mittlerweile sieht es allerdings nicht mehr ganz so rosig aus. Die Gemeinde hat hohe Ausgaben, kämpft mit Steuerschwankungen und muss überlegen, welche freiwilligen Leistungen sie auf Dauer noch finanzieren kann.

Kosten für das Essen müssen Eltern wieder bezahlen

Das Essensgeld sollen daher wieder die Eltern übernehmen, heißt es in einem Haushaltsbegleitbeschluss, den der Gemeinderat schon vor einiger Zeit beschlossen hat. Zudem sollen die Kita-Gebühren um zehn Prozent steigen.

Was dann passierte, brachte die Eltern auf die Palme. Zwar wurde von der Gemeinde in Richtung Kita-Leitungen und auch in Richtung Elternbeiräte kommuniziert. Das aber in einer Art und Weise, dass sich die Elternvertreter nur spärlich informiert fühlten. Und so haben die Gremien ihr gesetzlich verbrieftes Mitbestimmungsrecht nicht wahrnehmen können, kritisiert Susan Rechenbach-Auerswald im Gemeinderat. Sie ist nicht nur Elternvertreterin, sondern auch Anwältin, weiß daher, dass eine geänderte Satzung vor Gericht gekippt werden könnte, wenn Formalien nicht eingehalten worden sind.

Viele Familien haben Einbußen wegen Kurzarbeit

Die Eltern ärgert, dass die Gebührenerhöhung ausgerechnet jetzt kommen soll – in einer Zeit, in der viele Betroffene in Kurzarbeit sind, um ihre Jobs fürchten müssen, wo ohnehin schon Steuern erhöht wurden. Kinderfreundlich ist das nicht, verweist Rechenbach-Auerswald auf die Wahlprogramme der Fraktionen.

„Gleichwohl wissen wir, dass Gebühren irgendwann an die Lebenswirklichkeit angepasst werden müssen“, so die Anwältin.

Den Nachwuchs lässt sich die Gemeinde derzeit richtig viel Kosten, denn die Gebühren, die die Eltern zahlen, decken nur einen Bruchteil dessen, was an Gehältern, Betriebskosten und ähnlichem anfällt. 3,4 Millionen Euro Zuschüsse berappt die Gemeinde für ihre Kitas im Jahr. Zuletzt gab es Kostensteigerungen von 400.000 Euro innerhalb von zwölf Monaten – eine Summe, die perspektivisch noch steigt, denn in Ichtershausen soll ein weiterer Kindergarten gebaut werden. Das erhöht wiederum den Zuschussbedarf. Die Gebührenerhöhung soll die Kostensteigerung zu Lasten der Gemeinde zumindest partiell abfedern.

Klare Informationen hätten Verständnis verbessert

So wurde das den Eltern gegenüber aber nicht kommuniziert. Daher fehlte ihnen auch jegliches Verständnis für die angestrebte Maßnahme.

Einsichtig waren sie nur in einem Punkt: Per Gesetzgeber müssen Gebühren und Essengeld getrennt in Rechnung gestellt werden. Die bis dato gültige Satzung wurde dahingehend geändert. Ab April rechnen die Eltern direkt mit dem Essensanbieter ab. Bestehende Lieferverträge sind zum Teil schon gekündigt und sollen unter Mitwirkung der Elternbeiräte neu abgeschlossen werden.

Die Erhöhungen der Gebühren indes werden vorerst nicht beschlossen, das Thema wird in die nächste Sitzung geschoben. Das räumt der Gemeinde Zeit ein, mit den Eltern das offene, ehrliche Gespräch zu suchen, das sie bisher vermissen. Eine Chance, die nicht erneut vertan werden sollte.