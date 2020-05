Am Zaun des Kindergartens „Pfiffikus“ in Ichtershausen hängen Grüße von Kindern, Eltern und Erziehern.

Eltern in Sorge wegen eingeschränkter Kindergarten-Betreuung

Die Gemüter sind erhitzt. Es wird diskutiert, beraten und geplant. Denn die Herausforderung der Stunde heißt: eingeschränkter Regelbetrieb für Kindergärten. Dieser soll Anfang Juni in Kraft treten und bedeutet, dass der Nachwuchs wieder in die Kindertagesstätten gehen kann – soweit zur Theorie. Doch in der Praxis ecken Eltern, Erzieher und Politiker aufgrund verschiedener Vorstellungen und umsetzbarer Möglichkeiten aneinander.

Die Kindertagesstätte „Pfiffikus“ in Ichtershausen ist eine der größten im Ilm-Kreis und stellt die Verantwortlichen vor enorme Herausforderungen. Der Elternbeirat aus Ichtershausen hat sich ein Herz gefasst, die Situation von Eltern und Kindern schriftlich dargelegt, eine Unterschriftenaktion gestartet. „Das erfolgt in Absprache mit anderen Elternbeiräten“, erklärt Bittstädts Ortsteilbürgermeister Sebastian Schiffer (SSB) und selbst Vater. Er betont, dass es um eine „konstruktive Lösung“ geht.

Die Eltern monieren vor allem die angebotenen Betreuungszeiten, die nicht mit den Arbeitszeiten zu vereinbaren seien. Die Ichtershäuser Kita öffnet die Pforten derzeit von 7.30 bis 14.30 Uhr. Hinzu komme, dass „diese bereits stark eingeschränkte Betreuung bei Personalausfall nicht gewährleistet“ werden kann. Für Eltern und Arbeitgeber sei das keine sichere Planungsgrundlage.

Uwe Möller (CDU), Bürgermeister vom Amt Wachsenburg, kennt die Situation. „Die Öffnungszeiten sind derzeit unsere oberste Priorität.“ Ziel seien acht bis neun Stunden, so dass ein Arbeitstag abgedeckt ist. Allerdings müsse das Infektionsschutzgesetz berücksichtigt werden.

In der Praxis bedeutet das beispielsweise: Wenn eine Erzieherin krank wird, kann nicht einfach eine andere in die Gruppe und sie übernehmen. Zu den suboptimalen Öffnungszeiten kommen noch fehlendes Personal und nicht genügend Räumlichkeiten. Es sei einfach ein „breites Spannungsfeld zwischen Infektionsschutzgesetz und pragmatischem Denken.“ Aber die Verwaltung sei an den Problemen dran.

„Wir haben mehrere Möglichkeiten, um mit den größeren Kindern ausweichen zu können“, sagt der Bürgermeister. Er nennt zum Beispiel den Jugendtreff in der Neuen Mitte in Ichtershausen. Es brauche neben den Räumlichkeiten im Allgemeinen auch Sanitäranlagen und Brandschutzverordnungen – entsprechende Anträge seien beim Kreis bereits gestellt. Auch über den Einsatz von Jugendpflegern wird nachgedacht. Diese Personalie wird am Mittwoch intern mit den Einrichtungen besprochen, so Möller.

Auf Unverständnis seitens der Eltern stößt das geplante Wechselmodell: die eine Woche kommt Gruppe A, die andere Woche kommt Gruppe B. Nina Beiküfner ist zweifache Mutter. Ihre fünfjährige Tochter wird ab nächster Woche wieder in die Kindertagesstätte Pfiffikus gehen. Die Freude ist bei dem Spross zunächst groß. Endlich sieht sie ihre beste Freundin wieder. Doch nun überwiegt die Enttäuschung und die Tränen kullern. Denn die Kleine ist mit keinem ihrer Freunde in einer Gruppe. „Geschwisterkinder sind zum Teil in unterschiedlichen Wochen eingeteilt“, erzählt die Mutter. Diese Vorgehensweise enttäuscht sie. „Wir, die Eltern der Kindergartenkinder im Amt Wachsenburg, haben leider nicht das Gefühl, dass alles Mögliche getan wird, um die maximalen Kapazitäten zur Unterstützung der Eltern anbieten zu können“, heißt im Brief an Uwe Möller.

Der Bürgermeister erklärt, dass das Wechselmodell als das kontinuierlichste angesehen wird – „auch in Absprache mit weiteren Verantwortlichen im Kreis.“ Denn mit dem Eintreten des eingeschränkten Regelbetriebes fällt die Notbetreuung weg. Das bedeutet für den Ilm-Kreis, dass 4700 Kinder wieder gehen dürfen, jedoch nach den neuen Verordnungen nur 2700 Plätze zur Verfügung sind. „Das hat sich das Ministerium nicht gut überlegt und uns letztlich verschwiegen.“ Für die Kita in Ichtershausen bedeutet das, dass nur 60 Prozent der Kinder untergebracht werden können. Aber Uwe Möller betont noch einmal, dass seine Verwaltung an der Problematik Personal und Räumlichkeiten dran ist.