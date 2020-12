Das Herzchen klopft bis zum Hals. Die Freude ist groß. Endlich kann das erste Türchen am Adventskalender geöffnet werden. Endlich beginnt die Vorweihnachtszeit und die Tage bis zum Heiligabend sind zum Greifen nah.

Seit Tagen schleichen der Spross und ich um die Adventskalender. Denn in diesem Jahr gibt es nicht nur einen mit Schokolade, sondern auch einen selbst gemacht. Da ist die Aufregung natürlich gleich viel größer – bei Klein und Groß. Vermutlich fällt das Aufstehen in den kommenden 23 Tagen wesentlich leichter, weil es eben jeden Morgen eine kleine Besonderheit gibt. Dabei kommt es gar nicht auf große Geschenke an, sondern auf die Geste. Die Geste, auch in der Vorweihnachtszeit an die Lieben zu denken und Freude zu schenken.

Glücklicherweise gibt es mittlerweile unzählig viele Möglichkeiten, Adventskalender selbst zu basteln, eigens zu befüllen oder einen besonderen zu kaufen. Ich schenke in diesem Jahr einen, bei dem es weder um Schokolade noch um kleine Geschenke geht – ich habe mich für Worte und kleine Sätze für und über die Lieben entschieden.

Denn mal Hand aufs Herz: Es ist doch egal, wie alt wir sind, ein Adventskalender von den Lieben und/oder den Eltern gehört einfach in die Vorweihnachtszeit – genauso wie Spekulatius, Lebkuchen und Glühwein.