Endstation: Fahrgast will partout Bus in Arnstadt nicht verlassen

Ein 49-Jähriger war am Dienstagabend in Arnstadt Am Kesselbrunn in einen Bus eingestiegen, welcher am Bustreff Endstation hatte. Der Fahrer forderte den stark alkoholisierten Mann mehrfach auf, den Bus zu verlassen.

Er ignorierte die Bitten des Busfahrers und die Polizei musste kommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Laut Angaben der Polizei wurde gegen den 49-Jährigen eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch erstattet und er musste den Bus trotz alledem verlassen.

