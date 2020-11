Erhöhte Radon-Belastung erfordert bald Vorsorgemaßnahmen

Ilm-Kreis Ilmenau, Großbreitenbach und Elgersburg gehören zu den 19 Thüringer Gemeinden, die als sogenannte Radon-Vorsorgegebiete ausgewiesen sind (unsere Zeitung berichtete). In diesen Kommunen ist die Konzentration des radioaktiven Gases im Boden derart hoch, dass in Gebäuden der Referenzwert von 300 Becquerel pro Kubikmeter überschritten werden könnte.

Die Landesregierung bereitet eine Allgemeinverfügung auf Basis des Strahlenschutzgesetzes des Bundes vor. Die Kommunen wollte das Land Ende November informieren, die Allgemeinverfügung soll zu Jahresanfang in Kraft treten.

Danach werden öffentliche Arbeitgeber und Unternehmen in den Vorsorgegebieten ab dem nächsten Jahr zu amtlich zertifizierten Radon-Messungen am Arbeitsplatz verpflichtet. Falls der Referenzwert überschritten wird, müssen Keller und Erdgeschoss etwa mit Folien abgedichtet werden.

Für private Haushalte soll es keine Auflagen geben. Allerdings muss bei Neubauten mit Folien oder besonders undurchlässigen Baumaterialien vorgesorgt werden.

Ob sich die Einwohner Sorgen machen müssen oder wie das Thema bewertet wird, dazu wollte sich die Stadtverwaltung Ilmenau aktuell nicht äußern. Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) verweist nach Anfrage unserer Zeitung auf eine Rücksprache mit dem Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz.

Noch keine rechtsförmliche Ausweisung des Gebietes

Bezüglich der Ausweisung von Radon-Vorsorgebieten „...können wir Ihnen mitteilen, dass dieses umfangreiche Verfahren noch nicht abgeschlossen ist“, so Schultheiß.

Es sei durch den Freistaat Thüringen ein externes Unternehmen beauftragt worden, die Gebiete, die in Thüringen als Radon-Vorsorgegebiete ausgewiesen werden müssen, zu identifizieren. Das Ergebnis dieses Gutachtens werde derzeit durch das Thüringer Landesamt geprüft. Die eingangs genannten Vorsorgegebiete bezögen sich lediglich auf den Vorschlag des externen Gutachtens. „Eine rechtsförmliche Ausweisung dieser Gebiete ist noch nicht erfolgt“, so Ilmenaus Oberbürgermeister.

Das Thema Radon spielt bereits seit über 15 Jahren im Ilm-Kreis eine Rolle. Immer wieder ist von erhöhten Werten die Rede. So wurde beispielsweise bei einer Messung in einem Hauskeller in Gehren im Jahr 2004 eine im Vergleich zum Bundesdurchschnitt viermal höhere Radonbelastung gemessen. Damit überschreitet der Gehrener Wert die Schwelle, die die Strahlenschutzkommission für Radon maximal empfiehlt.

Damals teilte das gemeinsame Krebsregister der neuen Bundesländer in Berlin auf Anfrage unserer Zeitung mit, dass zwischen 1965 und 2002 keine überdurchschnittliche Anzahl von Lungenkrebsfällen im Ilm-Kreis zu verzeichnen ist. Es sei so gut wie unmöglich, mit den Daten eines Krebsregisters einen Zusammenhang zwischen Radonbelastung und Lungenkrebs nachzuweisen, hieß es. Nur unter strenger Beachtung aller Einflussgrößen auf die Entstehung von Lungenkrebs würden solche Zusammenhänge speziellen analytischen Studien vorbehalten bleiben. Achtzig bis neunzig Prozent der Lungenkrebsfälle würden durch das Rauchen verursacht.

Das Edelgas Radon ist geschmacks- und geruchlos – und entsteht beim Zerfall von Uran im Boden. Es gilt als zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs.