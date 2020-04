Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Es gibt mehr Geld vom Bund für Mehrgenerationenhäuser

Das ist eine gute Nachricht für die Mehrgenerationenhäuser im gesamten Ilm-Kreis: Nach Angaben des Bundestagsabgeordneten Tankred Schipanski (CDU) wird das Bundesprogramm zur Finanzierung der Einrichtungen auch über das Jahr 2020 hinaus weiter geführt. Das aktuelle Förderprogramm läuft in diesem Jahr aus. „Ich freue mich sehr, dass wir uns im Bundestag bereits in diesem Jahr darauf verständigen konnten, die Förderung von 10.000 auf 40.000 Euro pro Haus zu erhöhen. Das werden wir auch in der neuen Förderperiode genauso fortsetzen“, so Schipanski gegenüber unserer Zeitung und mit Blick auf das Mehrgenerationenhaus in Ilmenau.

Hinzu käme, dass die Förderperiode auf acht Jahre angehoben wurde. „Dies schafft eine größere Planungssicherheit für die Mehrgenerationenhäuser“, so der Bildungspolitiker. Ferner sollen ab dem kommenden Jahr zu den bisherigen Initiativen und Angeboten der Einrichtungen neue hinzukommen. „Ab 2021 setzen wir neue Impulse. Unter dem Motto ,Miteinander – Füreinander’ richten wir den Blick auf die Stärkung des sozialen Zusammenhalts, Demokratieförderung, die Förderung digitaler Kompetenzen und des Engagement sowie auf das Thema ökologische Nachhaltigkeit“, so Schipanski abschließend.