Es wird unheimlich auf Arnstadts Straßen

Arnstadt. Schaurig spannende Geschichten gibt es Ende November in der Arnstädter Trauerhalle zu hören.

Das „Unheimliche Arnstadt“ gehört zu den beliebtesten Gästeführungen in der Bachstadt Arnstadt, heißt es seitens der Stadtverwaltung. In der dunklen Jahreszeit sind wieder 20 Führungen für Einheimische und Gäste geplant. Los geht es am kommenden Wochenende mit vier Veranstaltungen – am Freitag, 3. November, und Samstag, 4. November, jeweils um 17 Uhr und um 20 Uhr. Die Teilnehmerzahl sei begrenzt.

Freunde des angenehmen Grusels dürfen sich darüber hinaus auf eine Lesung in der Trauerhalle auf dem Arnstädter Friedhof freuen. Historiker und Publizist Michael Kirchschlager liest Texte über „Tote und Untote – Wahrhaftige Geschichten von Friedhofsspuk und Geisterglauben“ am Freitag, 24. November, heißt es in der Ankündigung der Stadtverwaltung weiter. Beginn der etwas anderen Lesung ist 18 Uhr. Die Grusellesung ist eine Kooperation von Friedhofsverwaltung und Tourist-Information Arnstadt. Der Vorverkauf startet gemeinsam mit dem „Unheimlichen Arnstadt“.

Die Tickets sind ab Freitag, 3. November, 17 Uhr, in der Tourist-Information Arnstadt und online unter www.bachstadt-arnstadt.de/stadtfuehrungen erhältlich.