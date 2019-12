Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eucheen und Drude kommen wieder ins Theater Arnstadt

Als sich im Mai der erste Vorhang vom neugegründeten „Ersten Arnschter Mundart Theater“ hob, war noch nicht abzusehen, das es so ein Erfolg für die Laiendarsteller wird. Zwei Vorstellungen über „Eucheen un Drude un ä schdegschn Arnscht“ wurden gespielt. Nun steht ein weiterer Termin fest. Am 15. März kommenden Jahres wird sich der Vorhang im Arnstädter Theater heben. Und die Karten dazu gibt es ab sofort in der Touristinformation auf dem Markt in Arnstadt. „Diese sind sicherlich auch ein schönes Weihnachtsgeschenk“, so der Texteschreiber Axel Kohl. Für die Fans vom Mundarttheater sei nur so viel schon verraten. Axel Kohl schreibt mit Hochdruck schon an der zweiten Geschichte. „Die geheimnisvolle Büste“ so der Titel. Diese wird dann im Herbst auf der Bühne im Theater im Schlossgarten aufgeführt.