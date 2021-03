Die Veranstaltungsbranche machte bereits auf ihre Lage am 28. Februar mit einem Autokorso in Erfurt auf sich aufmerksam.

Nach einem Jahr Stille in der Veranstaltungsbranche mobilisiert die Initiative „#Alarmstufe Rot“ nach einem Auto-Corso am 28. Februar in Erfurt mit rund 60 Autos nun für den 15. März zu einer Kundgebung mit der Thematik „Pandemische Eulenspiegelei“ auf dem Erfurter Domplatz.