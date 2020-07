Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Exfrau in Arnstadt überfahren: Haftbefehl wegen Mordes beantragt

Nach dem tödlichen Zusammenstoß einer Radfahrerin mit dem Auto ihres Ex-Partners hat die Staatsanwaltschaft Erfurt Haftbefehl auch wegen Mordes gegen den Mann beantragt. Der 49-Jährige soll gezielt auf seine von ihm getrennt lebende Ehefrau zugefahren sein, um diese mit dem Auto zu erfassen und zu töten, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft laut ihrer Mitteilung von Samstag. Die Frau habe bei dem Aufprall viele Verletzungen erlitten, an denen sie wenige Stunden später im Krankenhaus starb. Deshalb habe die Staatsanwaltschaft am Samstag beim Amtsgericht Erfurt einen Haftbefehl wegen Mordes in Tateinheit mit schwerem gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr beantragt.

Zu dem Zusammenstoß war es am Freitag in Arnstadt gekommen. Der Fahrer hatte nach Polizeiangaben die Unfallstelle zunächst verlassen. In Ichtershausen (Ilm-Kreis) habe er aber festgenommen werden können. Laut Polizei war der Mann augenscheinlich betrunken.

Der Mann und die gestorbene Frau haben laut Staatsanwaltschaft zwei gemeinsame Kinder. Diese lebten seit der Trennung der Eltern vor etwa zwei Jahren bei der Mutter. Der Mann sei bislang nicht vorbestraft, „aber bereits mehrfach mit Straftaten zum Nachteil der Geschädigten aufgefallen“. Die Staatsanwaltschaft fürchtet, dass sich der Mann absetzen könnte, sollte er nicht in Untersuchungshaft kommen.