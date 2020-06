Fahnen erinnern an das abgesagte Top-Treffen in Behringen

In Europa gibt es sieben Orte mit den Namen Behringen. Das sind Beringen in Belgien, Beringe in den Niederlanden, Beringen in Luxemburg, Beringen in der Schweiz und drei Mal Behringen in Deutschland. Dazu gehört auch das Behringen an der Wipfra im Ilm-Kreis. Immer wieder werden von den Vereinen in verschiedenen Ländern Spiele organisiert. 2013 war Behringen an der Wipfra Gastgeber. Nun sollte im Mai das Top-Treffen auch wieder im Ilm-Kreis stattfinden. Aber aufgrund der Corona-Krise wurde die Großveranstaltung abgesagt. Aber wenigstens die Fahnen wehren auf dem Festplatz und erinnern an fünfmal Behringen.