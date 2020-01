Fassaden werden saniert und Parkplätze gebaut

Auch 2020 führt die Vereinigte Wohnungsgenossenschaft Arnstadt von 1954 eG (VWG) ihr Sanierungsprogramm fort. Rund 3,5 Millionen Euro umfasst das Budget im Modernisierungsbereich, weitere 3 Millionen Euro fließen wie fast jedes Jahr in die Instandhaltung, erklärte Mario Hörold, Kaufmännischer Vorstand der VWG, in einem Gespräch.

Neue Elektroleitungen, die Strang-Sanierung und moderne Haustechnik bilden einen Schwerpunkt. Etwa 95 Prozent der Wohnungen im Bestand der Genossenschaft wurden seit der politischen Wende 1989/90 voll- oder teilsaniert, aber seitdem sind 30 Jahre vergangen. Man müsse kontinuierlich etwas tun, heißt es aus der Chefetage der VWG.

Dazu gehören auch Arbeiten an den Hausfassaden. So werden in Gräfenroda in der Straße des Friedens 14 bis 18 die noch fehlenden Balkone barrierefrei angebaut. Ältere Balkone werden ein Stück tiefer gesetzt, um Schwellen zu vermeiden. Neue Fenster sind dann dreifachverglast. Die Längsseiten des Gebäudes erhalten eine Wärmedämmfassade, die Giebelseiten werden gereinigt und gestrichen. Im Haus werden die Türen zu den Kellergängen und zum Dach durch Brandschutztüren ersetzt, der Eingangsbereich erhält eine neue Überdachung. Ein ähnliches Programm (Balkonschwellen absenken, neue Fenster und Brandschutztüren, neues Vordach) ist für die Straße des Friedens 29 bis 33 vorgesehen.

In der Lindenstraße 10 bis 18 in Stadtilm wird die Balkonseite komplett erneuert – mit einer Wärmedämmfassade und großzügigen, barrierefreien Balkonen. Zur Vorbereitung sind Arbeiten an der Heizung und Elektrik notwendig. Auch hier erhalten die Hauseingänge neue Dächer sowie eine neue Pflasterung. Die Fassade an den Giebeln und der Hauseingangsseite erfährt eine grundhafte Reinigung.

Weil die Bewohner in der Alexander-Winckler-Straße 1 bis 11 in Arnstadt häufig nicht wissen, wohin mit ihrem Auto, will die Genossenschaft nahe am Haus 24 neue Stellplätze anlegen lassen. Man habe das Projekt mit den Vertretern der Stadt neu durchdacht, die Baugenehmigung liege bereits vor, heißt es von Seiten der Wohnungsgenossenschaft. Die Parkplätze werden vermietet, der Bedarf steige stetig. Am Ende soll auch neues Grün in diesem Bereich in die Erde kommen.