Die Wiederinbetriebnahme der Oberkirche in Arnstadt feiert die Kirchengemeinde mit einem Festkonzert am 12. September um 18 Uhr. Das Ensemble für alte und neue Musik „Camerata Temporalis“ spielt das Programm „Puzzle“. Werke barocker und zeitgenössischer Thüringer Komponisten werden dabei zu einem großen Ganzen zusammengesetzt. Die musikalische Leitung hat Giordano Bruno do Nascimento. Eintrittspreise: 9 bis 12 Euro.