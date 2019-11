Feuerwehrchef in Gotha fordert Rücktritt im Landesverband

Die Vorgehensweise des Vorstandes des Thüringer Feuerwehrverbandes könne er bezogen auf einen kritischen offenen Brief an den Innenminister nicht nachvollziehen und fordert den Rücktritt des Verbandsvorsitzenden Lars Oschmann, teilt Gothas Feuerwehrchef Andreas Ritter mit. Unterschiedliche Auffassungen zu Schwerpunkten gibt es zwischen Innenminister Georg Maier (SPD) und der Verbandsspitze schon länger. Jüngst kulminierte dies in einem offenen Brief des Vorstandes an den Minister. Dieser wurde am 24. Oktober, drei Tage vor der Landtagswahl, veröffentlicht. Der Plauener Oschmann kandierte auf der CDU-Liste und ist außerdem Vorsitzender der CDU-Fraktion im Kreistag des Ilm-Kreises. Auf der Homepage der CDU-Landtagsfraktion findet sich ein Video, auf dem der Freiwillige Feuerwehrmann Oschmann in Uniform vor einem Einsatzfahrzeug sich vorstellt.

Andreas Ritter geht beides zu weit. Die Feuerwehr stehe für politische Neutralität und sei dem Gemeinwohl verpflichtet, schreibt er an unserer Zeitung. Diese Auftritte vertrage sich nicht mit der Funktion eines Ehrenbeamten und würde sich auch nicht mit der Funktion eines Berufsbeamten vertragen. Ritter ergänzt auf Nachfrage, die Arbeit und Ausstattung der Feuerwehren brauche die Beschlüsse der gewählten Verwaltungsorgane in den Gemeinden, Städten und Kreisen und des Parlamentes im Landtag, unabhängig von der Parteien-Konstellation. Er sieht in dem Geschehen einen Missbrauch der Funktion für Wahlkampfzwecke. Der offene Brief greife Themen auf, deren Problematik in den letzten drei Jahrzehnten entstanden sei. Oschmann will nicht zurücktreten, betonte er auf Nachfrage. Der gesamte Vorstand stehe hinter dem offenen Brief.