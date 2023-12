Feuerwehreinsätze an Ilm und Gera

Ilm-Kreis Das Hochwasser an den Feiertagen verschonte auch nicht den Ilm-Kreis. Auch hier liefen Keller voll und wurden Wiesen überschwemmt.

„Keine großen Lagen“, heißt es noch am 24. Dezember um die Mittagszeit in der Rettungsleitstelle Ilm-Kreis. Bis dahin hatte man höchstens Meldestufe 1 erreicht, was zu Kontrollgängen an gefährdeten Stellen führte. Wenige Minuten später jedoch nahmen die Disponenten Jörg Henneberg und Alexander Rothe die ersten ernsten Meldungen entgegen und schickten Feuerwehren zum Ausrücken und Auspumpen.

Erst der Biber, dann die Flut an der Ilm bei Kleinhettstedt. Foto: Bernd Rödger

So gab es einen Wassereinbruch am Waldbad in Stützerbach beim Vereinsheim und später beim Schulungsheim Dörnfeld. Dort war die angrenzende Ilm über die Ufer getreten und hatte auch Wiesen überschwemmt. Am 25. Dezember um 10.11 Uhr wurden die Feuerwehren im Geratal aus Geraberg und Geschwenda alarmiert. In das am Ufer der Zahmen Gera gelegene Sportlerheim in Geraberg war Wasser in den Keller eingedrungen. Die Feuerwehrleute pumpten das Wasser ab und schützten Heizungsanlagen und andere Installationen.

Um 9.37 Uhr mussten die Feuerwehrleute aus Gräfenroda im Bereich der Wilden Gera in den Einsatz, um Schlimmeres zu verhindern. Bereits an Heiligabend gegen 20 Uhr hatte es die Bewohner eines Hauses in Gräfenroda getroffen. 15 Zentimeter hoch stand das Wasser in ihrem Keller. Mit Blick auf die Wetterprognosen und die immer weiter ansteigende Wilde Gera wurden die Ortsteilwehren Gräfenroda und Frankenhain alarmiert, ein Sandsackdepot anzulegen. Die Sandsäcke wurden dann den Bewohnern zur Verfügung gestellt und zu den gefährdeten Bereichen gebracht.

Das wilde Wehr am Kupferrasen in Arnstadt. Foto: Uwe Heinemann

In Arnstadt konnte man die steigenden Wasserpegel an den Wehren beobachten. Das Wehr der Gera am Kupferrasen zeigte sich Weihnachten von seiner aufbrausenden Seite. Wesentlich ruhiger war dagegen die Situation am alten Wehr Dammweg, wo Weiße und Mühlgraben in die Gera fließen. Bei Kleinhettstedt an der Ilm hatte sich erst ein Biber an einem Baum verlustiert, dann überschwemmte die Flut Wiesen und Teile des Sportplatzes.