Feuerwerk als Ersatz für abgesagte Veranstaltungen

In Gräfinau-Angstedt soll es am Samstag ein Feuerwerk geben.

Weil es in diesem Jahr bis auf das Brückenfest keine Höhepunkte im Ort gab, wird am kommenden Samstag ein Feuerwerk zu sehen sein. 19.30 Uhr soll es oberhalb der Schule losgehen, teilt Claudia Gorzelitz (parteilos) am Rande der Ortsteilratssitzung Dienstagabend mit. „Wir haben den Ort gewählt, damit man auch gut von Zuhause aus zuschauen kann“, so die Ortsteilbürgermeisterin weiter. „Es soll auf keine Fall Menschenansammlungen geben.“ Normalerweise findet Anfang November der Fackelumzug im Ort statt, der wie andere Veranstaltungen coronabedingt ausfallen muss.