Die Polizei wollte den Autofahrer am Samstag in Gotha kontrollieren.

Arnstadt. Mit Crystal-Meth im Blut baute am Samstag in Arnstadt ein 29-jähriger Autofahrer auf seiner panischen Flucht vor der Polizei einen Unfall.

Flucht vor Polizei endet für Autofahrer mit Crystal-Meth im Blut durch Unfall

Nach Angaben der Polizei in Arnstadt wurde eine Streife auf das Auto des 29-Jährigen aufmerksam, da an ihm falsche Kennzeichen angeschraubt waren. Doch der Versuch den Pkw zu stoppen scheiterte, da der 29-Jährige stattdessen mit riskanten Fahrmanövern durch die Innenstadt davor flüchtete. In der Friedrichstraße endete seine Flucht jedoch, weil er hier gegen ein geparktes Auto fuhr.

Bei der anschließenden Kontrolle kam heraus, dass der Mann nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zudem sein Auto unter dem Einfluss der Droge Crystal-Meth gesteuert hatte. In seinem Auto fanden die Polizisten außerdem noch mehrere Gegenstände, welche scheinbar mit Diebstählen erbeutet wurden.