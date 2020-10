Euphorisch und sichtlich erfreut spricht Landrätin Petra Enders von der ehemaligen FH Kunst. Denn nach einem gemeinsamen Termin mit Stadtoberhaupt Frank Spilling (pl) und dem Thüringer Landesverwaltungsamt steht fest, dass eine Sanierung des Gebäudes gefördert werden kann.

Das „Haus zum Verlieben“, wie es die Landrätin bezeichnet, ist bereits 1904 konzipiert worden und nur zwei Jahre später ist die erste Schule dort eingezogen. Seitdem sei das Gebäude als Gymnasium, polytechnische Oberschule, Höhere Mädchenschule, Förderschule und zum Schluss als Fachhochschule Kunst genutzt worden. Doch der Zahn der Zeit nagt nun an dem historischen Haus. „Das Dach ist beschädigt, so dass es rein regnen kann und dadurch sind auch Teile der Holzfachwerkkonstruktion angegriffen“, so Enders. Deshalb brauche es nun dringende Maßnahmen.

Volkshochschule soll in das Gebäude einziehen

Die Landrätin will im kommenden Kreistag einen entsprechenden Beschluss für die Generalsanierung der FH Kunst einbringen – die Kostenschätzung liegt aktuell bei 5 Millionen Euro. Als erste Baumaßnahme schwebt Petra Enders die Reparatur des Daches vor – Beschluss und Ausschreibung in diesem Jahr, Baubeginn im Frühjahr 2021.

Der Landrätin liegt es am Herzen, dass das „ortsbildprägende Haus“, das zweifelsohne in die Jahre gekommen ist, endlich aufgewertet wird. 2016 gibt es bereits einen Versuch des Kreises, eine Sanierung über Bundesmittel zu finanzieren – der Versuch schlägt fehl. Nun der nächste Anlauf. Doch dieser scheint vielversprechend, denn über die Stadtbauförderung können Gelder für das Projekt fließen, sagt Petra Enders nach dem Gespräch mit dem Landesverwaltungsamt und Frank Spilling, der ebenfalls hinter dem Vorhaben stehe und es unterstützt.

Neben einigen Räumen für die Verwaltung soll aber vor allem die Volkshochschule (VHS) Arnstadt dort einziehen. „Die Räume bieten vom Atelier bis zum Unterrichtsraum ein breites Spektrum“, so Enders, die gleichzeitig betont, dass der Umzug nur für den Arnstädter Bereich der VHS sei, Ilmenau und die Außenstellen würden an ihren Standorten bleiben.