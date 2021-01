KFA Mittelthüringen plant mit vier Wochen Vorbereitung

Weimar/Arnstadt. Bei einer noch im alten Jahr durchgeführten weiteren Videokonferenz des Spielausschusses des Fußball-KFA Mittelthüringen mit gewählten Vertretern der Kreisoberliga wurden weitere Überlegungen zur Saisonfortsetzung diskutiert, aber auch die Vorgehensweise zur Fortführung der laufenden Punkspielsaison im Fußball auf Kreisebene in einigen Punkten festgelegt.

Einig war man sich dabei, die unterbrochene Punktspielsaison 2020/21 frühestens ab März, oder sogar erst April, auszugehen, nachdem eine Vorbereitungszeit von vier Wochen gewährleistet wurde. Oberstes Ziel bleibt es weiterhin, zumindest die Hinrunde abschließen zu können und dadurch eine Wertung der Saison zu ermöglichen. In kleineren Staffeln, wie besonders 1. und 2. Kreisklassen, bestünde durchaus auch die Chance, die Saison normal zu beenden, wenn rechtzeitig wieder gestartet werden kann.

Wie der KFA-Spielausschuss-Vorsitzende Sven Wenzel ankündigt, wird angestrebt, „die Saison, je nach zeitlichen Möglichkeiten, so oder aber in Form einer Quotienten-Regelung abzuschließen". „Aber auch Play-Off-Varianten sind in der Saisonfortführung durchaus denkbar", so Wenzel, der auch betont, „die Vereine aktiv in alle Überlegungen des KFA bezüglich einer Saisonfortführung mit einzubeziehen.