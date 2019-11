Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Frankenhainer Biathleten zum dritten Mal geehrt

„Wenn man auf der Bühne steht mit einem Verein, der 200 Mitglieder hat, darunter 300 Leichtathleten und hat mehr Medaillen als dieser, das macht einem schon stolz“, sagt Thomas Heyer, Abteilungsleiter Biathlon im SV Eintracht Frankenhain. Zum dritten Mal erhielt dieser jetzt das „Grüne Band für vorbildliche Talentförderung im Verein“. Es ist die höchste Auszeichnung der Commerzbank und des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) für Vereine, die sich um die Nachwuchsarbeit im Leistungssport besonders verdient gemacht haben.

„Nur 750 Einwohner zählt die Wintersport-Hochburg Frankenhain, aber der ansässige Skiverein ist ein echtes Schwergewicht in Sachen Biathlon im Sommer wie im Winter“, so die Begründung. Die Nachwuchsarbeit des Talentleistungszentrums wurde schon 2001 und 2009 mit dem „Grünen Band“ ausgezeichnet. „Die dritte Trophäe gab es nun für den bereits mit einer ansehnlichen Sammlung an EM-, WM- und Olympiamedaillen bestückten Verein für die Nachwuchsarbeit ihrer Biathlon-Abteilung. Ihr gehörten im Bewerbungszeitraum 75 Kinder und Jugendliche an, deren Sichtung bereits in Kitas und an der Grundschule begonnen hatte. Dank enger Kooperation mit Verbänden und Behörden werden die talentiertesten Nachwuchssportler mit 15 Jahren ans Sportgymnasium Oberhof entsandt. Rund 200 Medaillen der Jugendlichen und Junioren, die zwischen 2016 und 2018 erzielt wurden, sprächen für die exzellente Talentförderung der sieben Lizenztrainer.

Gewürdigt wurden aber auch die Vereinsaktivitäten abseits des Sportes: Wanderreisen im In- undAusland, Fanreisen, Kinder- und Jugendcamps sowie die Pflege der eigenen Trainings- und Wettkampfstätten und der vereinseigenen Jugendherberge in Gräfenroda. Und schließlich auch, dass sich der Verein als Wettkampforganisator hervor tut. So stellt man den OK- und den Wettkampfchef beim Biathlon-Weltcup in Oberhof, übt Leitungsfunktionen im Thüringer Skiverband aus und richtet nationale und internationale Wettkämpfe aus. Mehrere Vereinsmitglieder sind zudem als IBU-Kampfrichter ausgebildet. Das „Grüne Band“ wurde zum 33. Mal an 50 Vereine vergeben, acht Vereine erhielten jetzt die Auszeichnung. Jeder darf sich nun über 5000 Euro freuen. Der SV Eintracht möchte das Geld gern für den notwendigen Ausbau seiner Skirollerstrecke einsetzen.