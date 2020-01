Frauen im Job: Von „moderner Sklaverei“ bis „Muttischicht“

Berufstätige Mutter und Ehefrau, die sich politisch engagiert – ist das miteinander vereinbar? „Ja“, sagt Angelika Kowar, die Gleichstellungs- und Behindertenbeauftragte der Stadt Arnstadt. Denn auch Frauen können in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft Karriere machen. Möglich sei dies, wenn ein starker Partner im Hintergrund steht. Denn nicht nur hinter einem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau, sondern auch andersherum. Bleib die Frage, ob es eine Frauenquote braucht?

Zum 1. Januar ist das Thüringer Landeswahlgesetz dahingehend geändert worden, dass die paritätische Quotierung eingeführt wurde. Das bedeutet, dass die Landesliste von Parteien abwechselnd mit einem Mann und einer Frau besetzt ist. Diverse können unabhängig von der Reihenfolge der Listenplätze kandidieren. Angelika Kowar spricht sich dafür aus. Dadurch würden Frauen, die sich politisch einbringen wollen, gefördert. Und sie hofft, dass sich nun mehr Frauen in der Politik engagieren. Denn beim Blick in Kreistag und Stadtrat wird deutlich, dass Frauen in der Unterzahl sind: 12 Frauen zu 34 Männer im Kreistag, 9 zu 24 im Stadtrat Arnstadt. „Wir haben uns im Vergleich zur vorhergehenden Legislaturperiode nicht verschlechtert, doch es wird auch nicht die Realität widergespiegelt.“ Sorge, dass ein solches Gesetz ausgenutzt werden könnte, hat sie nicht. Es diene der Unterstützung der Frauen.

Qualität, Bildung und Charakter an erster Stelle

Einer gesetzlich vorgeschriebenen Frauenquote steht die 57-Jährige skeptisch gegenüber. Sie sagt, dass Qualität, Bildung und Charakter an erster Stelle stehen sollten. Bedeutet: Wenn ein Bewerber fachlich geeigneter sei als eine Mitbewerberin, dann sollte dieser auch den Job bekommen. Nichtsdestotrotz wünscht sich Angelika Kowar, dass Frauen mehr in Männerberufen tätig sind und Leitungsfunktionen übernehmen. „Frauen haben oft einen anderen Blick auf Gesellschaft, Beruf und Familie.“ Das könne für viele Unternehmen gewinnbringend sein – beispielsweise Busunternehmen. „Seit Frauen dort am Steuer sitzen, ist der Ton und das Miteinander besser und freundlicher.“

Mit Argusaugen blickt sie auf Firmen, die alles andere als frauenfreundlich agieren. Kowar spricht von „moderner Sklaverei“. Es könne nicht sein, dass Frauen ausgebeutet und unter Druck gesetzt würden. Dabei gebe es im Ilm-Kreis auch Unternehmen, die sogenannte „Muttischichten“ anbieten, damit junge Mütter arbeiten könnten. Und dort zeigt sich, dass es ohne gesetzliche Vorgabe funktioniert. Aus diesem Grund spricht Angelika Kowar lieber von Zielvereinbarungen als von strengen Gesetzen. „Es ist ein Gebot der Zeit, sich die Kompetenzen der Frauen zunutze zu machen.“