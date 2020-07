Friedliche Demonstrationen in Arnstadt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Friedliche Demonstrationen in Arnstadt

Polizeifahrzeuge und Absperrungen dominierten am Montagabend in der Arnstädter Innenstadt. Die AfD veranstaltete am Holzmarkt eine Demonstration „Corona: Die Krise nach der Krise“, zu der etwa 200 Gäste kamen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Neben den lokalen Politikern Olaf Kießling und Markus Klimpel sprachen auch der Thüringer Fraktionsvorsitzende Björn Höcke sowie die Bundestagsabgeordneten Stephan Brandner und Marcus Bühl. Schwerpunkt ihrer Reden war die Maskenpflicht, die wegen der Corona-Pandemie eingeführt wurde. Die AfD-Politiker verlangten stimmgewaltig, dass die Maskenpflicht abgeschafft werde. Zudem kritisierten sie die Bundesregierung für ihr Vorgehen während der Pandemie.

Der rechtsnationale Björn Höcke (AfD) sprach am Montagabend ebenfalls in Arnstadt bei einer Demonstration seiner Partei. Foto: Hans-Peter Stadermann

Im Vorfeld hatten die Jusos Ilm-Kreis, die Grüne Jugend Ilmenau und Linksjugend Ilm-Kreis zu einer Gegendemonstration „Für mehr Herzlichkeit“ auf dem Marktplatz eingeladen. Die Landtagsabgeordneten Christian Schaft (Linke) und Madeleine Henfling (Grüne) sprachen sich für eine weltoffene und solidarische Gesellschaft aus, in der „Hass und Hetze“ keinen Platz haben. Sie appellierten an die etwa 150 Teilnehmer, sich im Alltag gegen jede Form von Rassismus zu wehren und Gesicht zu zeigen.

Während der Redebeiträge der AfD-Politiker waren die Gegendemonstranten immer wieder mit Musik und Gesängen zu hören.