Beton für die Brücke in Stadtilm.

Stadtilm. Bauarbeiten in Ilmenau hinken Monate hinter dem Plan her.

Frischer Beton für die Brücke über die Ilm

Fahrzeuge auf Fahrzeuge mit Beton rollten gestern heran und stehen in Schlange vor der Großbaustelle an der Ilm. Sie bringen Flüssigbeton für die große Ilmbrücke in Stadtilm. Insgesamt sollen 900 Kubikmeter Beton verarbeitet werden. Die Bauarbeiten hinken Monate hinterher, schon im letztem Jahr sollte die Brücke für den Verkehr freigegeben werden.