Frischzellenkur für den Pfarrhof in Arnstadt

„Wir sind auf der Zielgeraden“, sagt Daniel Herz und lacht. Er steht zwischen zwei Kleintransportern, es ist eng auf dem kleinen Hof. Handwerker verlegen gerade Fliesen, bauen Türen ein. Die Zeit drängt. Noch in diesem Jahr wollen Daniel und Maike Herz einziehen. Sie freuen sich auf ihr neues Zuhause, für das sie seit drei Jahren auf Urlaub verzichten und jede freie Minute mit anpacken.

Die beiden haben sich schon vor Jahren in den denkmalgeschützten Dreiseiten-Hof aus der Renaissance mit dem Namen „Zur weißen Gans auf dreyen Rosen“ am Pfarrhof verliebt. Sie kaufen ihn trotz vieler Warnungen, zogen ins Vorderhaus und begannen nach der statischen Sicherung vor zwei Jahren mit der Renovierung der alten Laubengang-Scheune, die einst als Waidspeicher diente. Maike Herz übernahm die Bauleitung als Full-Time-Job. Ihr Mann, Oberarzt in der Klinik für Kinderorthopädie des Marienstifts, ist in seiner Freizeit gern Handwerker.

Sie kennen jeden Balken und jeden Stein

Mauern mussten gesichert, Balken getauscht, Stützen eingezogen werden. Wichtig war dem Ehepaar eine denkmalgerechte Sanierung mit natürlichen Baustoffen. Sie flochten Weidenruten für die Gefache an der Südfassade, bereiteten den alten Lehmputz wieder auf. Gebaut wurde hauptsächlich mit Lehm, Holz, Holzwolle, Ton als Dämmung, Hanf, Stroh und Sand, zählt Daniel Herz auf. „Und mit Liebe“, ergänzt sein Frau.

Maurermeister Adam Maciek Mieczek von der Firma M-Bau verlegt handgefertigte Betonfließen im Erdgeschoss. Foto: Hans-Peter Stadermann

Auf die Frage, ob sie das Ganze noch einmal auf sich nehmen würden, kommt von beiden prompt ein Ja. Es sei ein schönes Gefühl, das Haus gerettet zu haben. Und die Lage mit Blick zur Oberkirche ist einmalig.

Anteilnahme und Interesse zeigen nicht nur viele Arnstädter. Seit Monaten schauen sich immer wieder Fachleute auf der Baustelle um, die historische Scheune prangt auf dem Deckblatt der Novemberausgabe der Fachzeitschrift für Holzbau „Der Zimmermann“.

Als Laie läuft man staunend durch das Haus, das so viel Charme versprüht und trotzdem zeitgemäßes Wohnen zulässt. Über dem Gewölbekeller aus dem 13. Jahrhundert befindet sich eine ungeheizte Halle, die sich Besucher des Bach-Advents kommendes Wochenende anschauen können. Ein Kulturprogramm wird es noch nicht geben, sagt Maike Herz. Sie seien froh, wenn sie es mit Aufräumen schaffen.

Ein „Haus im Haus“ unterm Dach

Im Obergeschoss entstanden zwei Wohnungen und unter dem Dach ein dritter, sehr großzügiger Wohnbereich für die beiden Eigentümer. Damit der mehr als 400 Jahre alte, bestens erhaltene Dachstuhl sichtbar bleibt, entschieden sie sich für einen großen Raum mit Galerie, in den für Schlafzimmer und Bad ein kleines „Haus im Haus“ abgetrennt wurde.

Maike Herz im Laubengang der historischen Scheune. Foto: Hans-Peter Stadermann

Die Scheune war eine Herausforderung nicht nur für ihre Besitzer, sondern auch für die Baufirmen. Die Firma Engelmann, die hier bis Anfang der 1990er Jahre ihren Betrieb hatte, baute die Empore mit filigranem Geländer, die auf den historischen Balken aufliegt und über die man zur Dachlaube in der Spitze des Südgiebels gelangt. .

Was keiner zu hoffen wagte: Das Projekt bliebt im geplanten Budget. Finanzielle Unterstützung gab es vom Denkmalschutz und für die statische Sicherung sowie eine KfW-Förderung, da die Scheune die Werte für ein „Niedrigenergiehaus Denkmal“ erfüllt. Die Eigenleistung kommt noch oben drauf. Aber das war es Wert, da ist sich das Ehepaar Herz einig und packt Kisten.