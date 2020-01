Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Frühlingshafte Wandertour im Januar

Jeden Monat treffen sich die Arnstädter Heimat- und Wanderfreunde – ausgenommen im Dezember, denn da gibt es immer eine schöne Weihnachtsfeier mit den Frauen – um gut gelaunt ihre Wanderung durchzuführen.

Ludwig Köth organisiert die Wanderungen, an deren Ende immer ein tolles Mittagessen auf die rüstigen Wanderfreunde wartet. So ging es bei herrlichem Wanderwetter am Mittwoch von Marlishausen in Richtung Dornheim, weiter auf den Napoleonweg, am Gedenkstein vorbei bis nach Rudisleben. Am Ende konnten sich die Wanderfreunde wieder zwölf Kilometer in das Streckenbuch schreiben.