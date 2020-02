Fünf Dörfer empfangen den Bürgermeister

Idyllisch liegt das Areal des Vereins Solardorf Kettmannshausen im Schnee. Der Blick des Bürgermeisters Frank Spilling (pl) schweift über weiße Grasflächen – und über seine nassen Schuhe. „Das ist genau das Problem, das wir an dieser Stelle haben“, sagt Bürgermeister Dietmar Krause (CDU). Sobald es regnet oder taut, wälzen sich Wassermassen die Zufahrtsstraße hinunter. Oft sind sie mit Sedimenten versetzt, die die Hauptstraße verschmutzen und rutschig machen.

Peggy Schmidt von der Stadtverwaltung dokumentierte einige der Dinge, die geändert werden müssen. Foto: Hans-Peter Stadermann

Frank Spilling nimmt das Problem als erstes in eine lange Liste auf, die sich im Verlaufe des Freitagvormittags füllen wird. Einmal im Monat, so sein erklärtes Ziel, will er einen Stadtteil oder Ortsteile besuchen. Diesmal sind Kettmannshausen, Reinsfeld, Schmerfeld, Wipfra und Neuroda an der Reihe.

Investor für Wohngebiet gesucht

Dietmar Krause weist von der Wasserlache auf der Zufahrtsstraße auf die große Koppel neben dem Solardorf. Seit Jahren schon existiert für dieses Areal ein Bebauungsplan, rund 20 Häuser könnten entstehen. In einem Teil der Straße liegen schon Elektroleitungen und andere Anschlüsse. Auch wurde ein Klärwerk gebaut, um das neue Viertel anzuschließen. „Ohne Investor kann das Viertel aber nicht erschlossen werden“, so Krause. Er weiß, dass Bauplätze in Arnstadt gefragt sind und gibt dem Bürgermeister mit auf dem Weg, dass auch hier, mitten in der Natur, Potenzial vorhanden ist.

Zu Fuß geht es weiter in die Ortsmitte. Dort schlummert ein früheres Buswartehäuschen den Dornröschenschlaf. Der Bus hält mittlerweile gegenüber, dort ist das Wartehäuschen intakt. Hier aber stehen zwar noch Bänke, doch liegt Müll herum, alles wirkt verlottert. „Das müsste eigentlich weg“, sagt Krause.

Marode Buswartehäuschen

Spilling nickt. Auch dieses Problem wird notiert. Erste Auskunft: Das Bauamt hat den Bestand ohnehin schon erfasst. Es gibt etliche Häuschen im Wipfratal, die nicht mehr benötigt werden oder in die Kur müssten. So wie jenes in Reinsfeld. Das ist zwar freundlich gelb gestrichen, am Sockel platzt aber immer wieder der Putz ab. Ein Feuchtigkeitsproblem, das behoben werden muss.

Georg Bräutigam, Frank Spilling und Dietmar Krause vor dem Alten Zollhaus. Foto: Britt Mandler

Kurz zuvor standen Krause, Spilling und die Amtsleiter und Kommunalpolitiker, die die Tour begleiten, vor dem Evangelischen Freizeitheim. Direkt auf der Straßenecke ist ein alter Brunnenring zu sehen, aus dem eine abenteuerliche Wasserentnahmekonstruktion ragt. Dabei handelt es sich um die einstige Zapfstelle für den Friedhof, der aber inzwischen ans Netz angeschlossen ist. Der provisorisch wirkende Zapfhahn kann also abmontiert werden.

Löschwasserteiche sind nicht sicher

Dietmar Krause weist zudem auf zwei weitere Probleme hin: die Löschwasserteiche im Ort. Im Sommer sind sie grün vor Wasserlinsen. Muss die Feuerwehr hier Wasser entnehmen, sind die Pumpen innerhalb kürzester Zeit zu. Auch die Geländer sehen nicht mehr schön aus. Die Reinsfelder würden sie am liebsten neu streichen. Spilling rät, noch einige Wochen abzuwarten. Denn wirklich sicher sind die Geländer nicht. Ihm schwebt vor, die Teiche mit Zäunen zu sichern.

In Schmerfeld stoppt die Karawane vor dem alten Zollhaus. Auch hier gibt es eine Wasserentnahmestelle – diesmal vorbildlich eingezäunt. Doch ist sie voll Schlamm, müsste ausgebaggert werden.

Wenig später schließt Werner Schmidt das Alte Zollhaus auf. Das liebevoll sanierte Gebäude gehört der Altara-Stiftung, die Dorfbewohner nutzen das Haus oft für ihre Veranstaltungen. Werner Schmidt regt an, die Frage im Stadtrat zu stellen, was mit dem Gebäude wird, sollte es die Stiftung einmal nicht mehr geben. Momentan ist in der Stiftungssatzung geregelt, dass dann das Landesamt für Denkmalpflege das Haus übernimmt. Die Stiftung würde die Satzung aber auch zugunsten der Stadt ändern, wenn der Stadtrat dies beschließt. Dann könnte das Haus weiter öffentlich genutzt werden.

Löchrige Zufahrten

Von Schmerfeld aus geht es nach Wipfra. Die Gruppe steuert zunächst das einzige Gasthaus im Ort, den Lindenhof, an. Die Zufahrtsstraße ist löchrig, tiefe Pfützen stehen auf der Fahrbahn. Hier müsste eine neue Decke aufgezogen werden. Das betrifft auch die Straße, die zum Kindergarten führt.

So sieht die Zufahrt zur Gaststätte in Wipfra aus. Foto: Britt Mandler

Vom Lindenhof geht es zum kleinen Heimatmuseum. Es gleicht einer Puppenstube. Aber: Die Toilette ist nicht nutzbar, da der Anschluss fehlt. Wasser ist nicht das Problem. Doch müsste eine abflusslose Grube geschaffen werden, um Gästen das Austreten zu ermöglichen.

Nur wenige Meter weiter befindet sich der Friedhof. Er ist nur über Stufen erreichbar. Dabei ließe sich recht einfach ein barrierefreier Zugang schaffen, indem ein Zaunsfeld entfernt und durch ein Tor ersetzt wird.

Die Runde endet in Neuroda. Dietmar Krause regt an, den Jugendclub wiederzubeleben. Und er berichtet von den Plänen des Heimatvereins, das Obergeschoss der alten Schule zum Museum auszubauen. Die Stadtverwaltung will prüfen, ob es Fördermittel dafür gibt.

Mit einer langen Liste an Arbeitsaufträgen reist Spilling zurück nach Arnstadt. „Die Rundgänge lohnen sich. Und sie sind wichtig“, betont er. Der nächste Termin steht schon fest. Am 27. März geht es in Arnstadts Westviertel.