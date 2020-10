Fünf neue Coronafälle und Kritik an Landesregierung

Mit Stand vom 28. Oktober sind dem Gesundheitsamt des Ilm-Kreises jetzt 283 bestätigte Fälle einer Coronavirus-Infektion bekannt. Dem Gesundheitsamt wurden in den 24 Stunden seit Dienstagmorgen insgesamt fünf Neuinfektionen gemeldet. Die derzeit 38 aktiven Fälle und deren Kontaktpersonen befinden sich alle in Quarantäne, heißt es aus dem Landratsamt. „Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.“

Das Gesundheitsamt ermittelt weiter unter den Kontaktpersonen und macht Abstriche. Derzeit befinden sich 284 Personen als Kontaktpersonen der Kategorie 1 in Quarantäne. 238 der bestätigten Fälle gelten als genesen, sieben Menschen sind verstorben. In den Ilm-Kreis-Kliniken wird ein Verdachtsfall isoliert behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 26,4 Fällen auf 100.000 Einwohnern. Seit Dienstag hat das Gesundheitsamt 120 Abstriche gemacht.

Angestellte in Kindergarten erkrankt

In der Kindertagesstätte „Pusteblume“ Arnstadt ist eine angestellte Person positiv getestet worden. Daraufhin wurde für sechs Mitarbeitende und eine Kindergartengruppe mit 19 Kindern als Kontaktpersonen der Kategorie 1 ebenfalls eine Quarantäne angeordnet. Der Betrieb dort läuft im eingeschränkten Regelbetrieb, gesunde Mädchen und Jungen werden demnach von 7.30 bis 15.30 Uhr dort betreut.

Derweil kritisiert Landrätin Petra Enders (Linke) Bund und das Land Thüringen: „Ende September haben sich Bund und Länder in einem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst auf die Stärkung der Kompetenzen zur Eindämmung des Coronavirus vor Ort ausgesprochen. Versprochen wurde, vier Milliarden Euro für die Verbesserung der personellen wie apparativen Ausstattung im öffentlichen Gesundheitsdienst zur Verfügung zu stellen. Bis heute haben wir davon noch nichts gesehen. Die Gesundheitsämter arbeiten währenddessen an der Grenze der personellen Belastung. Den Worten müssen jetzt Taten folgen“, meinte sie gegenüber unserer Zeitung.

Gesundheitsämter sind überlastet

Die versprochene Unterstützung für den öffentlichen Gesundheitsdienst müsse in Thüringen in den Gesundheitsämtern jetzt endlich ankommen, steigende Fallzahlen und die neue Verordnung zum Anspruch auf bestimmte Tests würde die Mitarbeiter dort jeden Tag vor neue und vor allem größer werdende Herausforderungen stellen. „Über Jahrzehnte sind die Gesundheitsämter kaputt gespart und beschnitten worden. Der öffentliche Gesundheitsdienst verliert immer weiter an Wertschätzung und damit an Attraktivität. In der Pandemie und mit den nun wieder drastisch steigenden Fallzahlen steht er vor dem Kollaps“, so Enders. Der Freistaat habe weder ein Personalkonzept noch Zielsetzungen an den Bund kommuniziert oder mit den Landkreisen und kreisfreien Städten abgestimmt, um die zur Verfügung gestellten Mittel abrufen zu können. „Wir begegnen der Pandemie seit über einem halben Jahr mit den gleichen, kaputt gesparten Strukturen im öffentlichen Gesundheitsdienst“, so ihre Kritik.