Gabionen sichern Hang im Jonastal

Die Firma RK Landschaftsbau aus Dittersdorf hat in den zurückliegenden fünf Wochen eine neue Stützmauer im Hangbereich der Wilden Weiße im Jonastal zwischen Espenfeld und Gossel errichtet. Mit der Gabionen-Bauweise – das sind mit kantigen Steinen gefüllte Drahtkörbe – wurde so der Hang gesichert. Auch das Flussbett wurde in diesem Bereich erneuert. Am Dienstag wird noch die Lichtsignalanlage zurückgebaut, die während der Arbeiten den Verkehr leitete.