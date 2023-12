Gebührenerhöhung von Gehlberg bis Plaue vorerst ausgesetzt

Gräfenroda Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Obere Gera“ geht mit vorherigen Beträgen ins neue Jahr

Sie hatte viele Bürger im Tal der Wilden Gera – von Gehlberg bis Plaue – beschäftigt: Die ab Januar 2024 geplante Gebührenerhöhung beim Wasser- und Abwasserzweckverband „Obere Gera“. Die Grundgebühren und die Verbrauchsgebühren für Trinkwasser und Abwasser sollten steigen: zum Beispiel der Trinkwasserpreis von 1,69 Euro pro Kubikmeter auf 1,84 Euro. Nach einer Beispielrechnung des Zweckverbandes hätte ein Haus mit zwei Personen und einem Trinkwasserverbrauch von 70 Kubikmetern insgesamt pro Jahr 702,96 Euro statt wie bisher 486,76 Euro bezahlt.

Auf der Versammlung am 14. Dezember in Gräfenroda stellte der Zweckverband erst einmal die Gebührenerhöhung zurück, informierte Verbandsvorsitzender Dominik Straube. Man prüfe nun, ob die Gebühren auch stufenweise erhöht werden können. Schon alleine, weil durch die Gebührenkalkulation für die Jahre 2020 bis 2023 eine enorme Unterdeckung entstanden sei, werde man aber um eine Gebührenerhöhung nicht vorbeikommen, so Straube weiter.