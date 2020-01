Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geburtstagskind verbringt viel Zeit im Garten

Eine hübsch dekorierte Torte steht auf dem Tisch in der Gaststätte Lindenhof in Wipfra. Eine Eine und zweimal die Null sind zu lesen. Und das hat seinen Grund, denn am Donnerstag feiert Helmut Köth aus Neuroda seinen 100. Geburtstag. Zahlreiche Gratulanten haben sich für diesen Tag angekündigt und so kommen zum Gratulieren: Neurodas Ehrenbürgermeister Helmut Eckhold, Ortsteilrat Werner Schmidt, Ortsteilbürgermeister Dittmar Krause und weitere Gäste. Natürlich fehlt auch die Familie nicht. Tochter Carola und Sohn Dittmar sowie die Enkel kommen, um den Jubilar zu gratulieren.

Helmut Köth wurde in Reinsfeld geboren und war nach dem Krieg bei der Bahn angestellt. Im Mai 1951 ehelicht er seine liebe Marie (mittlerweile ist sie 96 Jahre alt). Sie arbeitete in der LPG und zog auch dann in das Elternhaus nach Neuroda. Wenig später kamen die Kinder Carola und Dittmar zur Welt. Auch gibt es zwei Enkel. Auf einen Urenkel wartet das Ehepaar noch sehnsüchtig.

In seiner Freizeit hat sich Helmut Köth der Hobbygärtnerei voll und ganz verschrieben. Jede freie Minute – ganz egal ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter – verbringt er in seinem 400 Quadratmeter großen Garten und das bis heute. „Sogar an seinem Geburtstag war er heute früh erst einmal in seinem Garten“, berichtet Tochter Carola. Neben Blumen, Kartoffeln und Gemüse baut er auch Tomaten und Gurken an. „Vor Jahren hatte er noch Enten und Kaninchen, aber das ist vorbei“, erzählt die Tochter.

Spazieren gehen, das mag der Jubilar nicht so gerne. Wenn seine Frau Marie zum Tratschen ins Dorf geht, geht er eben in seinen Garten. Bis zur nächsten großen Feier dauert es gar nicht mehr lange. Nachdem Marie und Helmut Köth 67,5 Jahre verheiratet sind und somit das Jubiläum der steinernen Hochzeit erreicht hatten, wollen sie im Mai 2021 die Gnadenhochzeit mit der Familie feiern und auf 70 Ehe-Jahre zurückblicken.