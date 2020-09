Gehren: Mehr Haushalte und weniger Einwohner

Im Rahmen des Stadtumbaus werden weitere Wohnungen verschwinden. Dazu gehört auch dieser Block in der Hermann-Schäffer-Straße auf der Pörlitzer Höhe in Ilmenau, der abgerissen werden soll.

Eine ganze Menge Überraschungen gab bei der 13. Bauausschusssitzung im Gehrener Stadthaussaal, als Günter Beckmann vom Stadtplanungsbüro ISU Kaiserslautern die Siedlungsentwicklungsstudie „Wohnen in Ilmenau“ vorstellte. Das begann schon mit solchen Klarstellungen, dass Haushalte nicht gleich Wohnungen seien, was Beckermann aber später aufklärte.

Selbst die Zahl der Studenten wird bis 2035 zurückgehen

Die Studie geht bei 23.000 Wohnungen in Ilmenau von 800 Wohnen als Fehlbedarf aus. Gleichzeitig werden durch den Stadtumbau bis zum Jahr 2035 – dem Zieljahr der Studie – weitere Wohnungen verschwinden. Die ISU-Studie geht von einer schrumpfenden Bevölkerungszahl aus. Gleichzeitig werde die Zahl der Älteren wachsen. Hinzu komme eine „moderat sinkende Studentenzahl“ mit sich verändernden Studenten-Wohnraum. Diese Entwicklung laufe bereits.

Änderungen zeichnen sich in der Entwicklung der Anzahl der Wohnheimplätze für Studenten und für ältere Jahrgänge unter den Bürgerinnen und Bürgern aus. Alles in allem werden nach Aussagen der Studie im Zieljahr 2035 rund 1600 Wohnungen fehlen.

Gleichzeitig nimmt die Größe der Haushalte weiter ab. Derzeit sei ein Durchschnittshaushalt in Ilmenau 1,42 Personen groß; in Thüringen sind es durchschnittlich immerhin noch 1,8 Personen.

Um den Wohnungsbedarf abdecken zu können, wird in der Studie einerseits ein „Bauen im Bestand“ wie dem Ausbau von Dachgeschosswohnungen oder von Wohnungen beziehungsweise Häusern „in der zweiten Reihe“ gesprochen, andererseits auch die Bebauung in Reserveflächen vorgeschlagen. Die so genannte Baudichte entwickele sich dabei von derzeit 40 Wohnungseinheiten (WE) pro Hektar bis auf rund 20 WE pro Hektar im Jahr 2035.

Einzelne Baulücken sind in vier Ortsteilen vorhanden

Bei Haushaltsberechnungen muss aber davon ausgegangen werden, dass jeder 18-jährige Bürger als eigener Haushalt gerechnet wird. Eine Fünf-Studenten-WG entspräche demnach fünf Haushalten in einer einzigen Wohnung. In Nicht-WG werden dafür die 18-Jährigen neuerdings auch als Untermieter gerechnet. Um hier rechtzeitig gegensteuern zu können, muss sich Ilmenau gezielt einen Pool von Flächen schaffen, beziehungsweise auf vorhandene zurückgreifen und in den Bebauungsplänen benennen.

Bemerkenswert dabei, so Beckermann, dass die Ortsteile Bücheloh, Heyda, Manebach und Roda keine Bebauungsplänen ausgewiesen haben, weil kein Flächenbedarf bestehe. Dort gibt es nur einzelne Baulücken, die gezielt geschlossen werden können. Insgesamt verfügt die Stadt Ilmenau über 28 Hektar Baufläche, die aber auf die einzelnen Ortsteile aufgeteilt sind.

In Denkmodellen wird dabei von vier Gruppen ausgegangen: von der Gruppe, die keine Flächen ausweist bis zu Ortsteilen wie den Städten Gehren und Langewiesen, die über eine historische und gute Infrastruktur verfügen.

In Langewiesen beispielsweise gibt es eine Diskussion darüber, ob der alte Sportplatz nicht als neues Wohngebiet ausgewiesen werden kann, da in der einst ehemaligen Stadt Bauland nicht mehr verfügbar ist. Weil es auch gegenteilige Meinungen dazu gibt, sollen nun die Einwohner zur Zukunft der Fläche befragt werden.

Allerdings konnten sich die Ortsteilräte zu ihrer vergangenen Sitzung nicht auf einen gemeinsamen Text einigen. Deswegen soll das Thema noch einmal zur nächsten Zusammenkunft auf die Tagesordnung kommen, kündigte Ortsteilbürgermeisterin Ines Wagner (SPD) an.

In jedem Fall jedoch gilt, so Städtebauplaner Günter Beckermann: „Darüber ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.“