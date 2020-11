Geiß und Böckchen in Arnstadt bekommen Paten für ein Jahr

Einen Ausflug bei schönstem Frühwinterwetter gönnten sich vor wenigen Tagen Anja Jentsch und Timo Wendl vom Küchenstudio Wendl. Sie besuchten den Tierpark Arnstadt in der Fasanerie. Auf dem Goldfischteich lag eine erste dünne Eisschicht. Der Uhu blinzelte verträumt in die Morgensonne und harrte der Dinge, die da kommen, so Anja Jentsch. „Aufgeregt begrüßte uns aus jeder Ecke eine Tierstimme“, beschreibt sie die Stimmung.

Im Tierpark leben derzeit 120 Tiere, die rund 30 verschiedenen Arten angehören. Uhu, Steinkauz, Thüringer Waldziege oder Harzer Höhenvieh locken viele Besucher an. Beliebt ist auch der gepflegte Kinderspielplatz, der erst vor wenigen Monaten um Spielgeräte für die Jüngsten ergänzt wurde.

Dass Anja Jentsch und Timo Wendl den Tierpark besuchten, hatte natürlich einen besonderen Grund: Sie übernahmen nicht nur zwei Tierpatenschaften für eine Zwergziege und einen Zwergziegenbock, die vor allem bei Kindern beliebt sind. Sie überreichten Andreas Kühnel vom Tierparkverein auch eine Geldspende.

„Mit einer Tierpatenschaft unterstützt man nicht nur das Patentier, sondern auch den Tierpark allgemein“, erklärt Timo Wendl. Die eingehenden Mittel fließen nicht wie in anderen Einrichtungen in die laufenden Betriebskosten, sondern werden investiert. So sollen langfristig die Haltungsbedingungen für die Tiere weiter verbessert werden. Die Mittel werden in die Gestaltung der Gehege, in deren Sanierung und mitunter auch in den Neubau gesteckt.

Die Tierpatenschaften werden jeweils für ein Jahr geschlossen. In dieser Zeit erhalten die Tierpaten freien Eintritt, damit sie ihre Schützlinge regelmäßig besuchen können. „Wir wollen, dass unsere schöne Fasanerie noch lange erhalten bleibt“, begründete Timo Wendl das finanzielle Engagement seines Küchenstudios.