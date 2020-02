Geratal steht finanziell gut da

Der Haushalt der Gemeinde Geratal für 2020 ist ausgeglichen, die Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist auch in den kommenden Jahren gesichert, es gibt keine Erhöhungen von Kindergartengebühren oder Steuern. „Wir sind auf einem guten Weg“, so Kämmerin Silke Elle am Dienstagabend in der Gemeinderatssitzung im Generationentreff in Geraberg.

Kreditaufnahmen sind in diesem Jahr nicht geplant. Im Gegenteil, es werden Schulden abgebaut: von 7,57 Millionen Euro zum 1. Januar auf 6,83 Millionen Euro am 31. Dezember. Die Pro-Kopf-Verschuldung sinkt damit von 844,64 auf 762,52 Euro. Am 1. Januar 2019 betrug die noch 926,77 Euro. Als Rücklage hat die Gemeinde mit Stand 1. Januar über 3,7 Millionen Euro zur Verfügung.

Damit lässt sich investieren: Genannt seinen hier nur die Sanierung der Gerastraße in Geraberg, Arbeiten am Röderschlösschen in Liebenstein, der geplante Umbau der alten Schule in Gossel zum Kindergarten oder Arbeiten an der Borngasse in Geschwenda, der Ortsdurchfahrt Liebenstein und an der Brücke Weide in Geraberg.

„Die positive dauernde Leistungsfähigkeit bis zum Jahr 2023 und der bestehende Rücklagenbestand ermöglichen der Gemeinde Geratal Infrastrukturinvestitionen und Baumaßnahmen unter Inanspruchnahme von Förderprogrammen von Bund, Land und Kreis. Die Gemeinde kann aus eigener Kraft das örtliche und kulturelle Leben in einem angemessenen Rahmen finanzieren, Investitionen tätigen und Schulden abbauen. Dennoch gilt dauerhaft der Grundsatz der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung“, heißt es im Haushaltsplan, der dann auch einstimmig verabschiedet wurde.