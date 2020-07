Großliebringen. Tiere suchen ein Zuhause: Im Tierheim in Großliebringen warten drei Katzen im reifen Alter auf Anschluss.

Geschwisterliebe soll erhalten bleiben

Erfolgsgeschichten freuen Sylke Mönch, die Leiterin des Tierheims Großliebringen: Alle drei vor zwei Wochen in der Thüringer Allgemeine vorgestellten Katzendamen seien erfolgreich vermittelt worden, berichtete sie jetzt. „Sie kamen allesamt in ein sehr schönes, neues Zuhause“, so Mönch. Kurz war zudem der Aufenthalt einer Rauhaardackelhündin im Tierheim. Ein aufmerksamer Autofahrer fand sie auf der Straße zwischen Geilsdorf und Großliebringen. Die kleine Ausreißerin war mehrere Tage unterwegs und wurde von den überglücklichen Besitzern schnell wieder abgeholt.

