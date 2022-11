Gespräche am Ilmenauer Apothekerbrunnen

Andreas Bühl will am Samstag in Ilmenau und Langewiesen mit Wählern ins Gespräch kommen.

Das passiert in den nächsten Tagen im Ilm-Kreis:

Landtagspolitiker in Ilmenau am Informationsstand

Der Landtagsabgeordnete Andreas Bühl (CDU) bietet am heutigen Samstag Gespräche an Informationsständen an. Anzutreffen ist Bühl in Ilmenau von 10 bis 11 Uhr am Apothekerbrunnen sowie von 11.30 bis 12.30 Uhr am Edeka in Langewiesen.

Kleiner Kurs in Ichtershausen zur Atem-Meditation

In der ganzheitlichen Zahnarztpraxis Pahn in Ichtershauen findet am 15. Dezember ein Kurs in Atem-Meditation statt. Ab 19.30 Uhr wird die Technik vermittelt und erläutert, wie man dadurch zu Entspannung findet. Anmeldungen sind erbeten unter Telefon: 03628/77336.

Ausschüsse beraten beraten Ilmenauer Haushalt

Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses tagen am Donnerstag, dem 1. Dezember, ab 17 Uhr im Ilmenauer Ratssaal. Beraten wird unter anderem über den Haushaltsentwurf für 2023.

Untersuchung in Ilmenau von Wasser- und Bodenproben

Die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie bietet am Donnerstag, dem 1. Dezember, von 16 bis 17 Uhr in der Karl-Zink-Grundschule in Ilmenau eine Sprechzeit an. Interessierte können dort Wasser- und Bodenproben untersuchen lassen. Gegen einen Unkostenbeitrag kann das Wasser sofort auf den pH-Wert und die Nitratkonzentration untersucht werden. Bei Bodenproben wird der Nährstoffbedarf ermittelt.