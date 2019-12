Gesundheitsexpertin Claudia Rämisch stellte mit den Zuckertütenkids aus dem Kindergarten Zauberland in Rudisleben gesundes Frühstück her.

Gesundes Frühstück im Kindergarten Zauberland

Die Zuckertütenkids aus dem Kindergarten Zauberland in Rudisleben hatten am Dienstag Besuch von Claudia Rämisch. Im Gepäck hatte die Gesundheitsexpertin die kindgerechten Identifikationsfiguren Klara Karotte, Anna Apfel, Gustav Gurke, Pepe Paprika und Bodo Banane. Auf dieser Grundlage erkunden die Kinder eine gesunde Lebensweise. Sie erfahren, wie viel Zucker in Getränken steckt und erarbeiten wie groß fünf tägliche Portionen Obst und Gemüse sein müssen, damit der Körper fit und gesund bleibt. Gemäß der Ernährungsregel „Fünf am Tag“ darf sich jedes Kind am Ende des Workshops fünf gesunde Portionen mit nach Hause nehmen. Der lokale REWE-Markt Frank Ortlepp übernahm alle anfallenden Kosten des Workshops und sponserte für den Tag Obst und Gemüse.