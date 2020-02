Gesundheit fördern trotz Arbeitslosigkeit

Arbeitslosigkeit und Gesundheit beeinflussen sich. Es ist oft eine Spirale. Und dem treten der Jobcenter Ilm-Kreis und die gesetzlichen Krankenkassen entgegen. Sie wollen helfen und als Lotsen fungieren. Deshalb gehen sie sowie der Landkreis eine Kooperation ein, bei der die Verzahnung von Arbeits- und Gesundheitsförderung in der kommunalen Lebenswelt im Fokus steht. Es ist ein bundesweites Modellprojekt.

Alexander Kötschau, Geschäftsführer des Jobcenters, spricht von einer Wechselwirkung. Denn anhaltende Arbeitslosigkeit ist ein gesundheitlicher Risikofaktor – zeitgleich ist ein beruflicher Wiedereinstieg für psychisch oder physisch Erkrankte häufig schwerer. „Langzeitarbeitslosigkeit bei Jung und Alt macht etwas mit dem Menschen.“ Oftmals würde es zu Selbstentwertung und Isolation führen.

Die Kunden sollen rechtzeitig aufgefangen werden. Projektkoordinatorin Ines Hellbig spricht von individuellen Angeboten, kleinen Gruppen oder Kursen für Menschen mit den gleichen Herausforderungen. Wichtig sei bei dem Zusammenschluss, dass sich die beteiligten Partner im Ilm-Kreis gut vernetzen und die Kompetenzen gebündelt werden, sagt Martin Hempel, AOK-Regionalgeschäftsführer. Wichtig dabei ist auch, dass die Berater entsprechend geschult werden und Fingerspitzengefühl haben. Denn ein Mensch, der gerade seinen Job verloren hat, werde nicht direkt an seine Gesundheit denken, so Alexander Kötschau.

„Hier muss mit Bedacht vorgegangen werden.“ Denn gerade bei einer Langzeitarbeitslosigkeit, verbunden mit Isolation, könnte ein Kurs helfen, um erst einmal wieder einen geregelten Alltag zu bekommen und Kontakte zu knüpfen.

„Als Landkreis sind wir in der Kooperation die passende Plattform, um alle Akteure zusammenzubringen“, teilt Landrätin Petra Enders schriftlich mit. Dabei spricht sie vor allem die Leistungen im Bereich Sozial- und Gesundheitswesen sowie in der Armutsprävention an.

Mit der Unterschrift der Akteure ist die Kooperation besiegelt, der Auftakt gelungen und die detaillierte Arbeit beginnt. Im Sommer sind die ersten Gesundheitstage.