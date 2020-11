Gesundheitsamt Ilm-Kreis an der Belastungsgrenze

Die Corona-Infektionen im Ilm-Kreis steigen täglich und rasant. Derzeit sind etwa 300 aktive Fälle registriert. Eine Situation, die das Gesundheitsamt des Landkreises an seine Grenzen bringt. Die Mitarbeiter arbeiten seit Tagen, Wochen und Monaten an ihrer Belastungsgrenze. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Um das Arbeitspensum erledigen zu können und das Gesundheitsamt samt Mitarbeiter zu unterstützen, hat die Landrätin Petra Enders (Linke) ein Drei-Säulen-Konzept zur Strukturierung und Koordinierung der Arbeitsabläufe erstellt. Die neue Konzeption besteht aus den drei Säulen: Kontaktmanagement, Abstrich-Koordination und Ermittlung/Recherche/Fachaufgaben.

Das Team rund um das Kontaktmanagement besteht aus 40 Mitarbeitern, die aus den einzelnen Ämtern des Landratsamtes gestellt sind. Ihre Aufgabe besteht darin, jene Bürger anzurufen, die sich in Quarantäne befinden – derzeit sind es etwas über 3000 Menschen, je nach Tageslage. Diese werden alle zwei bis drei Tage angerufen, nach dem Befinden und zu möglichen Symptomen gefragt. Diese Daten müssen anschließend in einem Fragebogen vermerkt werden. Zudem verfassen die Mitarbeiter die schriftlichen Bescheide dahingehend, dass Menschen in Quarantäne müssen, weil sie entweder zur Kontaktpersonengruppe eins gehören oder sich selbst mit dem Coronavirus infiziert haben.

Die zweite Säule ist die Abstrich-Koordination. Dort arbeiten acht Soldaten der Bundeswehr, Mitarbeiter des Brand- und Katastrophenschutzes sowie bei dringendem Bedarf zwei weitere Mitarbeiter des Gesundheitsamtes. Das meist zehnköpfige Team ist für die Abstriche zuständig, die es braucht, um Corona-Tests zu machen. Es gibt derzeit drei mobile Teams mit jeweils zwei Mitarbeitern, die täglich, auch am Wochenende, unterwegs sind. Hinzu kommen die Abstrichstellen in Arnstadt und Ilmenau, die durch das Landratsamt und die Kassenärztliche Vereinigung genutzt werden. An der Stelle weist Petra Enders darauf hin, dass Abstriche nur mit vorher vereinbartem Termin erfolgen.

Ermittlungen, Recherche und Fachaufgaben stellen die dritte Säule. In dem Bereich sei das Fachwissen gebündelt, so Enders. Dort arbeiten 27 Vollzeitstellen des Gesundheitsamtes, zehn Soldaten und drei Scouts des Robert-Koch-Institutes. In dem Bereich treffen die Befunde der abgestrichenen Bürger ein. Anschließend werden die betroffenen Personen angerufen und die Recherche beginnt. Die Angerufenen müssen berichten, wen sie wie lange unter welchen Bedingungen in den vergangenen 48 Stunden getroffen haben. Das ist wichtig, um die Kontaktpersonen zu ermitteln und sie entsprechend in die Kategorien einzustufen.

Das Gesundheitsamt geht davon aus, dass ein Bürger in der Regel in 48 Stunden 20 Kontakte hat. Bei einem Schulkind oder einem Lehrer sind es hingegen 80. An der Stelle empfiehlt die Landrätin eine Art Kontakttagebuch, das es auch als App für das Smartphone gibt. Dort können beispielsweise am Abend festgehalten werden, welche Kontakte jemand über den Tag hin gepflegt hat. Damit seien die Leute vorbereitet, falls der Anruf des Gesundheitsamtes einmal kommt. Das würde die Arbeit für beide Seiten erleichtern.