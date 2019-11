In der Rudislebener Kirche wird sich etwas tun. Davon sieht man aber derzeit nicht viel. Jedenfalls noch nicht. Denn wenn sich etwas tut, dann geschieht das jetzt im knapp 360 Kilometer entfernten Brockscheid in der Vulkaneifel (Rheinland-Pfalz). Dort werden bald die drei neuen Glocken für die Sankt-Johannes-Kirche gegossen.

In der Eifeler Glockengießerei geht man diesem Handwerk seit Hunderten von Jahren nach, man hat also reichlich Erfahrung. Die Herstellung einer Glocke, an der sich seit dem Mittelalter wenig geändert hat, ist ausschließlich Handarbeit. Die Form wird in sechs bis acht Wochen in zahlreichen Arbeitsgängen aus Ziegelsteinen und Lehm, der mit Pferdemist und Rinderhaaren gebunden wird, hergestellt. Höhepunkt der Glockenherstellung ist der vier- bis fünfmal im Jahr stattfindende Glockenguss, bei dem 1100 Grad heiße Bronze durch Kanäle in die Form geleitet wird. Eigentlich sollte der Guss schon Anfang Oktober erfolgen, das zögerte sich aber immer wieder etwas hinaus, nun werden sie in den nächsten Wochen gegossen, die Formen dafür gibt es bereits.

Das sind die Formen für die drei neuen Glocken der St.-Johannes-Kirche. Foto: Julius Maas

Für Rudisleben werden drei Glocken gegossen. Eine Sterbeglocke – die größte mit dem tiefsten Klang, eine Gebetsglocke mit dem mittleren und eine Taufglocke mit dem „freundlichsten und hellsten Klang“, so Pfarrer Mathias Rüß. Die große Sterbeglocke wiegt 400 Kilogramm, die Gebetsglocke 260 und die Taufglocke 120 Kilogramm.

Der neue Klang wirdgewöhnungsbedürftig sein

Die Kosten für die drei neuen Glocken inklusive Einbau liegen bei rund 60.000 Euro, damit hatte man auch so ungefähr geplant. Nur die für die sogenannte Glockenzier – jede Glocke bekommt das Zeichen der Gießerei, eine Verzierung am unteren Glockenrand und die drei Rudislebener auch ein Christusmonogramm – kommen noch hinzu. Außerdem bekommen sie noch eine Prägung oder ein Symbol: Die Rudislebener Kirche ist dem Evangelisten Johannes geweiht – nicht Johannes dem Täufer, sondern dem Lieblingsjünger von Jesus („Der Jünger, den Jesus liebte.“). Auf eine der Glocken kommt deshalb ein Kelch mit einer Schlange – er symbolisiert gleichzeitig auch den wertvollen Abendmalkelch der Rudislebener Kirche. Auf eine andere Glocke kommt wegen dem Johannesevangelium eine Bibel und auf die dritte ein kleiner Adler, weil eben jenes Evangelium auch als das „königliche Evangelium“ gilt und der Adler ein Symbol für das Königliche ist. Dazu kommt dann noch jeweils ein Bibelspruch aus dem Johannesevangelium, „und zwar immer ein Satz, im dem das Wort Stimme vorkommt, weil Glocken ja eine Stimme sind“, so Rüß.

Die drei alten Glocken im Rudislebener Glockenhäuschen. Foto: Robert Schmidt

Die Glocken werden aus einer Bronzemischung hergestellt. An den neuen Dreiklang A, C und F werden sich die Rudislebener wohl erst gewöhnen müssen. Auch und vor allem, weil die Glocken ja dann oben im kleinen Glockenturm hängen, die drei alten sind ja unten im Glockenhäuschen gleich neben der Kirche untergebracht. „Eine 90-jährige Rudislebenerin hat mir erzählt, dass sie die Glocken, bevor sie im I. Weltkrieg eingeschmolzen wurden, immer gehört habe und sich jetzt sehr darauf freut, sie wieder zu hören“, so Rüß: „Für uns ist das der schönste Klang, den es gibt.“ In Rudisleben wird es dann jeden Tag das Läuten um 18 Uhr wieder geben, das dann wieder im ganzen Ort zu hören sein wird.

Die Vorarbeiten in der St.-Johannes-Kirche sind erledigt. Wenn der Zimmermann weiß, dass der Guss erfolgreich war und die Glocken auch gut klingen – auch da kann immer noch etwas schiefgehen – dann schneidet er das benötigte Holz für den Glockenstuhl zu und legt los. Da die Kirche bereits einmal zur Schädlingsbekämpfung begast wurde, dürften Holzwürmer da kein Problem mehr sein.

Die 60.000 Euro sind für eine solch kleine Gemeinde natürlich ein dicker Brocken. Unterstützt wurde man dabei vom Kirchenkreis, von der Stiftung Arnstadt, man bekam Lottomittel und viele Spenden, unter anderem von einer Firma aus dem Ort. Im Januar soll es noch einmal eine Spendenaktion geben.

Werden die drei Glocken in Brockscheid gegossen, will Rüß auch mit einer kleinen Delegation dorthin fahren. Er wartet jetzt nur noch auf den genauen Termin. Und beim Einzug der drei neuen Rudislebener soll es dann natürlich auch ein kleines Fest geben.