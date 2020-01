Görbitzhausen: Investor will Recyclingplatz wiederbeleben

Seit Jahren ungenutzt ist die Linksabbiegerspur, die zwischen Marlishausen und Hohes Kreuz hinter einem Wäldchen auf eine große Lagerstätte führt. Einst wollte die Firma Gesa GmbH hier einen Recyclingplatz errichten. Der Inhaber schloss mit der damaligen Gemeinde Wipfratal einen Vorhaben- und Erschließungsplan. Abbiegespur und Zufahrt entstanden. Zudem wurden auf einer hinter dem Wäldchen liegenden Freifläche 10.000 Tonnen Altlasten, darunter Bahnschwellen, gelagert.

Dass es seit 1997 nicht mehr weiter ging, lag am plötzlichen Tod des Firmeninhabers. Seitdem ist das Areal in Landesverwaltung, die Pläne wurden auf Eis gelegt.

In den nächsten Jahren könnte sich auf dem Gelände aber doch wieder etwas tun, berichtete Günther Bartnik im Bauausschuss der Stadt Arnstadt. Er war einst Bürgermeister von Wümbach, bringt jede Menge Verwaltungserfahrung mit und gründete mit Geschäftspartnern die Firma Elementum Görbitzhausen UG. Der Name mag irritieren, denn Görbitzhausen liegt ein ganzes Stück weg. Der Lagerplatz liegt aber auf der Gemarkung des Dorfes.

Bartnik beriet schon den damaligen Firmeninhaber. Nun möchte er die Brache „wieder zum prosperierenden Wirtschaftsgrundstück machen“, verriet er. Von jetzt auf gleich geht das allerdings nicht. Vielmehr liege eine „Tippeltappeltour“ vor ihm, wie er beschrieb.

Seit 1997 ist der Recyclingplatz nahe Marlishausen eine Brache. Ein Investor will in den vorhandenen Vorhaben- und Erschließungsplan eintreten und das Projekt fortführen. Foto: Hans-Peter Stadermann

Beim Land hat Bartnik seine Fühler schon ausgestreckt. Der Freistaat schloss mit ihm bereits einen Vorvertrag, denn Bartnik möchte das Grundstück kaufen. Sein Plan: Aus dem Recyclingplatz soll ein Tagebau werden. Bis in 40 Metern Tiefe liegt hochwertiger Kalkstein, der unter anderem für die Lebensmittelindustrie, aber auch für die Filteranlagen von Kohlekraftwerken benötigt wird. Das am Wäldchen vorhandene Material reicht für zehn bis 15 Jahre, so Bartniks Schätzung.

Abgebaut werden soll der Kalk mit einem Brecher, der aber auch unbelastete Materialien von Baustellen zerkleinern könnte, so der Wümbacher. Baufirmen könnten die Dienste der Elementum also in Anspruch nehmen, um ihre Reste zu recyceln.

Ob tatsächlich ein Tagebau eingerichtet werden darf, steht allerdings derzeit noch nicht fest. Im Ausschuss ging es zunächst darum, dass Günther Bartnik in den jahrealten Vorhaben- und Erschließungsplan eintreten kann. Dafür gab der Ausschuss grünes Licht, nun muss der Stadtrat entscheiden. Zudem schreibt die Stadt in ihre Stellungnahme zur Änderung des Regionalplans, die bis 10. Februar erstellt werden muss, dass ein rechtsverbindlicher Vorhaben- und Erschließungsplan vorliegt und es einen neuen Vorhabenträger gibt, der das Vorhaben weiterführen will. Das sei wichtig, betonte Bartnik, um Fördermittel zur Beseitigung der Altlasten zu bekommen.

Ob ein Tagebau entstehen darf, ist keine Frage, über die der Stadtrat entscheiden kann. Dafür muss Bartnik unter anderem beim Bergbauamt entsprechende Anträge stellen. Mit ihnen klärt er auch Fragen des Umweltschutzes, der Renaturierung, des Emissionsschutzes.

Auf ungeteilte Begeisterung stieß Günther Bartnik mit seinem Vorhaben nicht. Dass die Altlasten endlich entsorgt werden – das ist für die Ausschussmitglieder eine gute Nachricht. Alexander Dill (Bürgerprojekt) verwies aber darauf, dass die Region mit Tagebauen in Plaue und in der Deube ohnehin schon belastet ist. Noch dazu komme das Vorhaben einer Technologie – Braunkohlekraftwerken – zugute, die er für überholt hält. Sinnvoller wäre es, öffentliche Gelder flössen ausschließlich in die Renaturierung der Brache, so der Politiker.

Ob und wann er starten kann, wusste Bartnik noch nicht zu sagen. „Das hängt von den beteiligten Behörden ab“, betonte er. Geben sie grünes Licht, könnte die Freifläche bis Jahresende beräumt sein. Bodenanalysen zufolge könnte der Steinbruch bis zu 40 Meter tief werden.