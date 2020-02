Mit Schneeschuhen über Hindernisse zu flitzen, ist gar nicht so leicht. Auch Kondition sollten die Teilnehmer haben.

Gossel. Biabellabimbathlon erlebt am 29. Februar seine nunmehr siebente Auflage.

Gossel richtet Weltmeisterschaft aus

Frühlingshaftes Wetter, von Schnee keine Spur. Veranstaltern von Wintersportwettkämpfen bereitet das normalerweise schlaflose Nächte. Die Mitglieder des Biabellabimbathlon-Vereins sehen der siebenten Auflage des Biabellabimbathlons am 29. Februar allerdings mit größter Gelassenheit entgegen. Der Parcours, den die Sportler zu bewältigen haben, ist im Tiefschnee nämlich genauso anspruchsvoll wie im Matsch oder im besten Sonnenschein.

Mit welchen Schikanen die Wettkampfstrecke auf dem Sportplatz in Gossel diesmal gespickt ist, verraten die Veranstalter freilich noch nicht. Klar ist lediglich, dass alle Starter auf Schneeschuhen loslaufen müssen. Wie in den Vorjahren gibt es vier Startklassen: Kinder bis elf Jahre, Jugendliche bis 17 Jahre, Männer und Frauen.

Ein bisschen Training im Vorfeld schadet nicht. Und wer mag, kann am Freitag, dem 28. Februar bereits ab 18 Uhr zum freien Training auf der Strecke vorbeischauen. Tags darauf ist der eigentliche Wettkampftag. Los geht es um 10 Uhr.

Auch Zuschauern wird jenseits des Sports jede Menge geboten. Ein Schausteller kommt mit einem Kinderkarussell und Süßigkeiten, es gibt Ponyreiten, auch Kinderschminken und Basteln sind fest eingeplant. Die Gosseler Kuchenfrauen backen wieder jede Menge Leckereien.

Selbst eine Weltmeisterschaft wird ausgerichtet, verrät Heiko Meyer. Und zwar erstmals. Und weil es ein „einfach“ auf dem Berg nicht gibt, ist der Name des Wettkampfs ein Zungenbrecher: die Biabellabimbathlonschneeschuhweitwurfweltmeisterschaft. Derjenige, der alte Schneeschuhe am weitesten wirft, gewinnt. Dazu ist Kraft nötig und Geschick. Auch das kann man am Freitagabend ausprobieren.

Musikalisch wird ebenfalls einiges geboten. Nicht nur die DJs Alex und Micha kommen. Auch der Appletownhero tritt mit seiner Andreas-Gabalier-Show auf.

Anmeldungen sind erbeten unter www.biabellabimabthlon.de