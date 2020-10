Mit einem großen Schritt steigt Udo Haffny auf die Bühne des großen Saals im Deutschen Hof. „Von hier oben hat man den besten Überblick“, sagt der Bauamtsmitarbeiter der Landgemeinde. Seit Jahren schon betreut er die Sanierung des Deutschen Hofes. Ein Mammutprojekt, das sich nun langsam dem Ende zuneigt.

Gewerkelt werden konnte nur mit großen Unterbrechungen, denn um das historische Objekt im Herzen Gräfenrodas sanieren zu können, mussten die unterschiedlichsten Fördertöpfe angezapft werden. Denkmalzuschüsse gab es ebenso wie Zuwendungen über die Dorferneuerung. Mal kamen große Summen, mal nur kleinere.

Für Jugendliche der Tanzsaal,für jüngere Kinder die Turnhalle

„Aber nun ist das Ziel in Sicht“, sagt Udo Haffny zufrieden. Er erinnert sich noch an Zeiten, als der Deutsche Hof in Gänze in der Ortsmitte stand. „Er hatte so viele Nebengebäude, dass wir als Gemeinde ihn unmöglich hätten erhalten können“, sagt er. Karola Eschrich vom Heimatverein bestätigt das. Als Jugendliche war sie nicht nur regelmäßig zum Tanz hier. Sie nutzte als Schulkind auch die kleine Turnhalle im Objekt. „Die Bedingungen waren gruselig“, sagt sie lachend. Nicht einmal eine Toilette gab es.

Daher sei die Entscheidung der Gemeinde, die Gebäude im Hinterland abzutragen und stattdessen den Johann-Peter-Kellner-Platz anzulegen, goldrichtig gewesen.

An Platz mangelt es im Deutschen Hof dennoch nicht: Seit 2012 wurde Jahr für Jahr investiert, Medienzentrum, Jugendclub und Awo sind bereits in frisch sanierten Räumen angesiedelt. Auch der kleine Saal samt Sanitäranlagen und Küche ist schon fertiggestellt.

Im großen Saal wurden bisher viel in Eigenleistung durch den Bauhof erledigt. Die Bühne ist fast fertiggestellt, der Fußboden ist so hergerichtet, dass später nur noch das Parkett verlegt werden muss.

Bis es soweit ist, ist allerdings noch einiges zu erledigen. Erst dieser Tage wurden letzte Absprachen getroffen, unter anderem in Sachen Belüftung und Akustik. „Schließlich soll der Saal auch für Veranstaltungen wie die Gemeinderatssitzungen genutzt werden. Wenn die Akustik nicht stimmt, versteht man nur wenig und verlässt die Sitzung später mit einem dicken Kopf“, so Haffny. Also wurde ein Profi für die Planung mit ins Boot geholt.

Die Planerrunde kommt im November zu einer letzten Absprache zusammen, dann erfolgt die Ausschreibung der Arbeiten. „2021 soll es dann losgehen“, so Haffny.

Hergerichtet wird übrigens nicht nur der Saal. Auch ein Aufzug wird eingebaut, damit der Saal von Menschen, die nicht so gut zu Fuß sind, erreichbar ist. In den kommenden Bauabschnitt werden rund 440.000 Euro fließen, rund 65 Prozent stammen aus Fördertöpfen.

Baustellenfrei wird der Deutsche Hof aber auch nach der Fertigstellung des Saals noch nicht sein. Die Räume, in denen sich einst das Restaurant befand, sind noch unsaniert. Sie dienen vorerst als Lager, könnten aber auch noch ausgebaut werden. „Über ein künftiges Nutzungskonzept muss sich der Gemeinderat noch verständigen“, sagt Udo Haffny.

Konsens besteht allerdings darüber, dass die Vereine der Gemeinde für eine Nutzung von Saal oder Räumen nicht allzu tief in die Tasche greifen müssen. Ziel der Landgemeinde ist es, den Deutschen Hof nachhaltig wiederzubeleben.