Am Samstag wurden auf dem Johann-Peter-Kellner-Platz in Gräfenroda die 215 Gewinnerschecks übergeben

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gräfenrodaer Postcode-Spieler räumen wieder ab

Es war nicht Zwergenfest, es war nicht Weihnachtsmarkt. Und dennoch trafen sich am Samstagnachmittag in Gräfenroda auf den Johann-Peter-Kellner-Platz nur gut gelaunte Bürgerinnen und Bürger. Viele brachten ihre Familien mit und warteten gespannt auf die Dingen die passieren. Eingeladen zu diesem Event hatte nämlich die Deutsche Postcode Lotterie. Moderator Felix Uhlig startete den Countdown und dann durften alle 215 Gewinner ihre Schecks aus dem goldenen Umschlag ziehen. Vier Gewinner teilen sich in diesem Postcode den Monatsgewinn von 300.000 Euro, der sich auf insgesamt sieben Lose aufteilt. Die anderen 300.000 Euro teilten sich die 211 Gewinner. Sie konnten sich über einen Betrag von je 1090 Euro pro Los freuen. Das unglaubliche an dieser Geschichte ist, dass vor wenigen Monaten bereits der Hauptgewinn auch nach Gräfenroda ging. Damals konnten sich knapp 30 glücklichen Gewinner über das Geld, welches von Postcode Botschafterin Katarina Witt übergeben wurde, freuen. Schade, dass die Potcode Botschafter Katarina Witt oder Kai Pflaume diesen Termin in Gräfenroda nicht wahrnehmen konnten. Aber beim nächsten Treffen hier an der Wilden Gera sind sie bestimmt wieder mit dabei.