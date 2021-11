Großbreitenbach: Katharina Herz sagt Konzert ab

Großbreitenbach. Die Sängerin Katharina Herz sagt ihr Konzert in Großbreitenbach am 28. November wegen Corona ab. Schon gekaufte Tickets können zurückgegeben werden.

Das Kirchenkonzert mit Katharina Herz am Sonntag, 28. November, in der Sankt Trinitatiskirche in Großbreitenbach wird coronabedingt nicht stattfinden. Das teilte die Sängerin persönlich mit. „Ich bin sehr traurig, auch in diesem Jahr mein traditionelles Weihnachtskonzert in meiner Heimatregion nicht durchführen zu können“, bedauert sie, doch die Gesundheit der Konzertbesucher habe Priorität. Bereits erworbene Eintrittskarten können zurückgegeben werden.