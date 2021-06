Großbreitenbacher Pfarrer schreibt Song für Bob Dylan

Großbreitenbach. Was er plant, um die musikalische Hommage bekannt zu machen:

Matthias Schubert, Pfarrer für Vertretungsdienste im Kirchenkreis Arnstadt-Ilmenau, hat sich ein besonderes Geburtstagsgeschenk für Bob Dylan einfallen lassen. Zum 80. Geburtstag des Singer-Songwriters, Lyrikers und Nobelpreisträgers schrieb er einen eigenen Song, der zahlreiche Liedtitel Dylans aufgreift und auf spielerische Weise zu einem neuen Liedtext vereint.

„Ich bin schon seit vielen Jahren Dylan-Fan. Zu DDR-Zeiten waren seine Texte ja nicht zu bekommen. Da hab ich sie vom Mithören abgeschrieben und die Lieder nachgesungen“, bekennt Schubert, der schon in diversen Bands mitgespielt hat. Noch heute erinnere er sich mit Begeisterung an das Dylan-Konzert 1987 im damaligen Ostberlin.

Als Theologe fasziniere ihn zudem Dylans aufrichtige Gottessuche. „So hatte Dylan Ende der 1970er-Jahre auch zum christlichen Glauben gefunden und in zahlreichen Liedern seinen Glauben und sein Gehaltensein durch Gott reflektiert“, meint Schubert.

Schon mehrfach gepredigtüber den Gottsucher

Er selbst hat schon wiederholt über Texte des Singer-Songwriters gepredigt und möchte gern auch mal einen Gottesdienst mit Liedern von Bob Dylan gestalten, verrät der Pfarrer. Derzeit arbeitet Matthias Schubert als Pfarrer in den Bereichen Neustadt, Großbreitenbach und Arnstadt. In Großbreitenbach leitet er zwei Gitarrengruppen und wird demnächst – in Zusammenarbeit mit seinem katholischen Kollegen Markus Schnauß – einen Auftrag in der Hochschulseelsorge für Studierende der Technischen Universität Ilmenau übernehmen.

Schubert ist Autodidakt, was Gitarre und Gesang betrifft – und dennoch ist sein Dylan-Song von lässiger Professionalität. Sein aktuelles lyrisches Liederprogramm heißt „Pass auf Deine Träume auf!“, wobei auch hier Bezüge zu Bob Dylan nicht fehlen.

Nächster Konzerttermin ist am 9. Juli um 19 Uhr in der Kirche Großbreitenbach.